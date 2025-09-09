ASUS rende disponibile il nuovo ZenWiFi BD4 Outdoor

ASUS ha annunciato la disponibilità di ZenWiFi BD4 Outdoor, un router funzionale e resistente che estende la connettività WiFi 7 a qualsiasi ambiente esterno. Con questo dispositivo, gli utenti possono collegare in modo sicuro telecamere e dispositivi IoT all'aperto, oppure lavorare da remoto o trasmettere contenuti in streaming mentre sono in giardino. ZenWiFi BD4 Outdoor garantisce una copertura WiFi 7 ultraveloce, fluida e sicura per più dispositivi ed in qualsiasi condizione atmosferica.

Lo ZenWiFi BD4 Outdoor offre velocità fino a 3600 Mbps ed una copertura fino a 770 metri quadrati grazie all’impiego del WiFi 7 dual-band, tecnologie Multi-Link Operation (MLO) per migliorare la stabilità delle connessioni di rete e protocollo 4K-QAM per una trasmissione dati ultra-efficiente. È inoltre compatibile con i router ASUS AiMesh, per offrire una copertura ancora maggiore ed una facile estensibilità.

Costruito per resistere in esterna alle condizioni atmosferiche in tutte le stagioni, lo ZenWiFi BD4 è dotato di un involucro resistente all'acqua ed alla polvere con certificazione IP65, di una protezione contro le scariche elettrostatiche e le sovratensioni e resiste a temperature che vanno da -30°C a 60°C. L'installazione semplificata con un solo cavo è possibile grazie al supporto Power over Ethernet (PoE+) e alle due porte PoE- da 2,5 G, ciascuna dotata di rilevamento automatico della rete WAN. Il router può essere alimentato anche tramite un adattatore CA incluso. Inoltre, le versatili opzioni di montaggio ne consentono una facile installazione su pareti, pali o superfici piane.

La serie ZenWiFi BD4 Outdoor offre una solida sicurezza di rete a triplo livello, che include AiProtection Pro di livello commerciale, controlli parentali e supporto preinstallato per l’utilizzo con svariati servizi VPN, a cui gli utenti possono accedere attraverso un SSID dedicato offerto dalla funzionalità Smart Home Master. Questo strumento consente agli utenti di stabilire fino a tre SSID, semplificando la creazione di complesse sottoreti, che possono anche includere una facile gestione delle telecamere di sicurezza o di altri dispositivi IoT come l’apertura automatica della serranda del garage, luci oppure creare una rete apposita per i dispositivi utilizzati dai bambini.

ZenWiFi BD4 Outdoor è disponibile presso gli ASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al Programma Powered by ASUS ed i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato di 157,00 €.