iPhone 17: preordine dal 12 settembre, prezzo a partire da 979 euro

Apple ha presentato il nuovo iPhone 17, caratterizzato da una nuova fotocamera frontale Center Stage che scatta selfie di livello superiore, una potente fotocamera principale Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica, e un nuovo ultra-grandangolo Fusion da 48MP che permette di inquadrare scene più ampie e di scattare foto macro ancora più dettagliate.

La fotocamera frontale Center Stage vanta il primo sensore quadrato per una fotocamera frontale su iPhone, con un campo visivo più ampio e una risoluzione superiore, fino a 18MP per le foto, per catturare ancora più dettagli. Ora non è più necessario ruotare iPhone per cambiare l’orientamento dei selfie: si possono scattare foto e registrare video anche in orizzontale tenendo comodamente l’iPhone in verticale, per una presa più sicura e uno sguardo più centrato. Per gli scatti di gruppo, Inquadratura automatica per le foto sfrutta l’intelligenza artificiale per allargare automaticamente il campo visivo e, se i soggetti sono molti, può passare dall’orientamento verticale a quello orizzontale per includerli tutti nell’inquadratura. La fotocamera frontale Center Stage permette di girare video ultrastabilizzati in 4K HDR, e ora con Acquisizione doppia l’utente può registrare contemporaneamente anche con le fotocamere posteriori: l’ideale per farsi un video selfie mentre si filma la scena intorno. Nel corso di chiamate con FaceTime o con app di terze parti, Inquadratura automatica per le videochiamate mantiene l’utente stabile e sempre all’interno dell’inquadratura.

Inoltre per la prima volta, tutte le fotocamere posteriori di iPhone 17 sono da 48MP.







iPhone 17 introduce poi importanti miglioramenti al display con un elegante design dai contorni arrotondati. Ha bordi più sottili rispetto alla generazione precedente e uno splendido display Super Retina XDR da 6,3" con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz, per un’esperienza più fluida ed efficiente. Il display always-on mostra a colpo d’occhio l’orario, i widget e le attività in tempo reale, e quando non è in uso regola in modo efficiente il refresh rate, abbassandolo a 1Hz.

Su iPhone 17 arriva anche Ceramic Shield 2, un nuovo rivestimento progettato da Apple, per una resistenza ai graffi tre volte superiore e un migliore antiriflesso. Inoltre, iPhone 17 è semplice da usare anche all’aperto grazie a 3.000 nit di luminosità di picco (la più alta su un iPhone) e un contrasto due volte migliore.





Basato su una tecnologia a 3 nanometri di terza generazione, A19 offre prestazioni potenti, efficienza e un enorme balzo avanti in termini di velocità. Un motore del display aggiornato, il processore ISP e il Neural Engine di Apple rendono possibili funzioni come Apple Intelligence e gli stili fotografici di ultima generazione. La CPU 6-core è 1,5 volte più veloce rispetto al chip A15 Bionic di iPhone 13, e la GPU 5-core è oltre il doppio più veloce rispetto al chip A15 Bionic, per offrire una grafica straordinaria e un mobile gaming di livello superiore. Gli acceleratori neurali integrati in ogni core della GPU permettono anche di eseguire potenti modelli di IA generativa sul dispositivo.

Inoltre il nuovo design con Liquid Glass rende più espressive e piacevoli le esperienze nelle app e a livello di sistema, permettendo di concentrarsi meglio sui contenuti senza rinunciare alla familiarità di iOS. Con la funzione “Traduzione in tempo reale”, ora Apple Intelligence traduce testo e audio ovunque ci si trovi, aiutando l’utente a comunicare in altre lingue in Messaggi, FaceTime e Telefono. Gli aggiornamenti all’intelligenza visiva consentono di fare uno screenshot e interagire con i contenuti sullo schermo di iPhone per fare ricerche e altro ancora.

Il modello di fondazione on-device su cui si basa Apple Intelligence è disponibile a chiunque si occupi di sviluppo, con app che offrono già nuove esperienza intelligenti e nel pieno rispetto della privacy, disponibili anche offline. I nuovi strumenti per filtrare chiamate e messaggi aiutano a eliminare le distrazioni, per concentrarsi sulle conversazioni più importanti. iOS 26 introduce anche nuove funzioni in CarPlay, Apple Music, Mappe e Wallet, nonché Giochi, una nuova app che offre a ogni gamer un’unica destinazione per tutti i suoi giochi.







Prezzi e disponibilità

iPhone 17 sarà disponibile nei colori lavanda, azzurro nebbia, salvia, bianco e nero nei modelli da 256GB e 512GB. iPhone 17 è disponibile a partire da €979 o €40,79 al mese.

Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare agli ultimi modelli di iPhone. Con Apple Trade In, i clienti possono ricevere un credito da €270 a €700 dando in permuta un iPhone 13 o un modello più recente.

In oltre 63 Paesi e territori, tra cui Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Thailandia, Turchia e Vietnam, sarà possibile preordinare iPhone 17 dalle ore 14:00 di venerdì 12 settembre, con disponibilità da venerdì 19 settembre. A partire da venerdì 26 settembre, iPhone 17 sarà disponibile in altri 22 Paesi e aree geografiche.

iOS 26 sarà disponibile come aggiornamento software gratuito da lunedì 15 settembre.