iPhone Air: Apple lancia l’iPhone più sottile di sempre

Apple ha presentato il nuovo iPhone Air, l’iPhone più sottile mai creato, con prestazioni pro.

iPhone Air è sottile solo 5,6 mm di spessore. Ed è anche incredibilmente leggero, con uno splendido e ampio display. La cornice in titanio di grado 5 è resistente e ha un’elegante finitura a specchio extralucida, mentre il nuovo pannello in rilievo sul retro è stato fissato con precisione su entrambi i lati per racchiudere le fotocamere, l’altoparlante e i chip Apple. In questo modo è stato ottimizzato lo spazio per la batteria, rendendo possibile un’impressionante autonomia di un giorno intero. Il design sottile include anche il tasto Azione, che consente di accedere ad una serie di funzioni con una semplice pressione, e Controllo fotocamera, per lanciare rapidamente la fotocamera o attivare l’intelligenza visiva.

Il display Super Retina XDR da 6,5" con ProMotion ha un refresh rate adattivo fino a 120Hz, così tutto scorre alla grande e la grafica è spettacolare. Il display always-on mostra a colpo d’occhio le informazioni importanti e, quando non è in uso, regola in modo efficiente il refresh rate, abbassandolo a 1Hz. iPhone Air è semplice da usare anche all’aperto grazie a 3.000 nit di luminosità di picco (la più alta di sempre su un iPhone) e un contrasto all’aperto due volte migliore.

iPhone Air introduce anche la parte frontale in Ceramic Shield 2, più duro di qualsiasi vetro o vetroceramica per smartphone, con un nuovo rivestimento progettato da Apple che permette una resistenza ai graffi tre volte superiore e un migliore antiriflesso per ridurre la riflessione della luce. Per la primissima volta, il Ceramic Shield ora protegge il retro di iPhone, incluso il pannello in rilievo, offrendo una resistenza agli urti quattro volte superiore rispetto al vetro posteriore dei modelli precedenti. Inoltre, grazie alla robusta struttura in titanio, iPhone Air supera i severi standard di Apple sulla resistenza alla flessione. Questo design rende iPhone Air più resistente di qualsiasi iPhone precedente.





Phone Air introduce una nuova fotocamera frontale Center Stage che migliora l’esperienza con foto e video. La fotocamera frontale Center Stage vanta il primo sensore quadrato per una fotocamera frontale su iPhone, con un ampio campo visivo e la possibilità di scattare foto fino a 18MP. Ora non è più necessario ruotare iPhone per fare un selfie panoramico: si possono scattare foto e registrare video in orizzontale anche tenendo iPhone in verticale. Per gli scatti di gruppo, Inquadratura automatica per le foto sfrutta l’intelligenza artificiale per allargare automaticamente il campo visivo e, se i soggetti sono molti, può passare dall’orientamento verticale a quello orizzontale per includerli tutti nell’inquadratura. La fotocamera frontale Center Stage permette di girare video ultrastabilizzati in 4K HDR, e con Acquisizione doppia l’utente può registrare contemporaneamente anche con la fotocamera posteriore: perfetto per filmare se stessi e la scena intorno. Nel corso di chiamate con FaceTime o con app di terze parti, Inquadratura automatica per le videochiamate mantiene l’utente stabile e sempre all’interno dell’inquadratura.

Il design di iPhone Air è possibile solo grazie ai chip Apple. I chip A19 Pro, N1 e C1X ad alte prestazioni lo rendono l’iPhone più efficiente dal punto di vista energetico che sia mai stato realizzato.

Il chip A19 Pro è un concentrato di potenza, con una nuova CPU 6-core che migliora prestazioni ed efficienza per quello che l’utente fa ogni giorno, offrendo la CPU più veloce di qualsiasi altro smartphone. La GPU 5-core ha un’architettura potenziata, per offrire un mobile gaming di livello superiore, anche con i titoli AAA. Gli acceleratori neurali sono integrati in ogni core della GPU, per un picco di calcolo della GPU tre volte superiore rispetto alla generazione precedente: perfetto per eseguire modelli di IA generativa su dispositivo.

Grazie a chip Apple avanzati, ad un’architettura interna che sfrutta al meglio lo spazio per la batteria e alle ottimizzazioni software, iPhone Air offre un'autonomia di un giorno intero. La nuova modalità energetica adattiva di iOS 26 riesce anche a capire l’utilizzo tipico della batteria da parte dell’utente e a prevedere quando il dispositivo potrebbe scaricarsi, conservando in modo intelligente l’energia per arrivare fino a fine giornata.

Il design di iPhone Air con solo eSIM permette di risparmiare spazio all’interno, aiutando a rendere possibile il form factor così incredibilmente sottile e leggero. L’eSIM offre maggiore flessibilità e sicurezza, oltre ad una esperienza fluida di connettività rispetto alle tradizionali schede SIM fisiche. È uno standard di settore supportato da oltre 500 operatori telefonici in tutto il mondo, tra cui TIM, Vodafone, Iliad, WindTre e altri. E con l’eSIM restare sempre connessi quando si viaggia all’estero è ancora più conveniente, grazie a piani di roaming internazionale economici offerti dal proprio operatore o grazie a opzioni prepagate locali disponibili con oltre 200 gestori. L’eSIM è anche più sicura, perché non può essere rimossa fisicamente in caso di furto o smarrimento di iPhone, e gestire le eSIM da viaggio è ancora più semplice con la nuova configurazione semplificata in iOS 26.



iPhone Air sarà disponibile nei colori nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste, con 256GB di spazio di archiviazione di base e modelli da 525GB e 1TB. iPhone Air è disponibile a partire da €1239 o €51,62 al mese.

Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare agli ultimi modelli di iPhone. Con Apple Trade In, i clienti possono ricevere un credito da €270 a €700 dando in permuta un iPhone 13 o un modello più recente.

In oltre 63 Paesi e territori, tra cui Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Thailandia, Turchia e Vietnam, sarà possibile preordinare iPhone Air dalle ore 14:00 CEST di venerdì 12 settembre, con disponibilità da venerdì 19 settembre. A partire da venerdì 26 settembre, iPhone Air sarà disponibile in 22 altri Paesi e aree geografiche.

iOS 26 sarà disponibile come aggiornamento software gratuito da lunedì 15 settembre.