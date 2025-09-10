iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max spingono al massimo le prestazioni dei dispositivi Apple

Apple ha presentato iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max con un nuovo, spettacolare design che segna un enorme passo avanti in termini di prestazioni.

Il nuovo design unibody in alluminio opaco è realizzato in una lega di alluminio aerospaziale serie 7000 in grado di offrire la migliore dispersione del calore mai vista su iPhone. Il pannello posteriore crea spazio aggiuntivo per i componenti interni, consentendo di inserire una batteria più grande. Le antenne integrate lungo il perimetro costituiscono il sistema di antenne con le migliori prestazioni di sempre in un iPhone.

La nuova architettura interna ha una camera di vapore progettata da Apple che migliora la dispersione del calore e le prestazioni. L’acqua deionizzata sigillata all’interno della camera di vapore, che a sua volta è saldata al laser nello chassis in alluminio, allontana il calore dal potente chip A19 Pro, che può così raggiungere prestazioni ancora migliori. Una volta trasferito nel guscio unibody in alluminio forgiato, il calore viene distribuito in modo uniforme in tutto il sistema, gestendo le temperature di alimentazione e superficie per garantire prestazioni incredibili senza che il dispositivo si surriscaldi. Il design unibody crea spazio per una batteria più grande e, grazie all’efficienza del chip A19 Pro e alla gestione evoluta dell’alimentazione offerta da iOS 26, iPhone 17 Pro Max offre la migliore autonomia mai vista su un iPhone. Inoltre, se collegati ad un alimentatore USB-C ad alto voltaggio, come il nuovo alimentatore dinamico Apple da 40W con potenza massima di 60W, entrambi i modelli raggiungono il 50% di carica in 20 minuti.



Disponibile nelle misure 6,3" e 6,9", il display Super Retina XDR è protetto dal Ceramic Shield 2, più forte di qualsiasi vetro o vetroceramica per smartphone, con un nuovo rivestimento progettato da Apple che ha una resistenza ai graffi tre volte superiore e un migliore antiriflesso per ridurre la riflessione della luce. Gli splendidi display hanno tecnologia always-on, ProMotion fino a 120Hz, 3.000 nit di luminosità di picco all’aperto (il massimo su un iPhone) e un contrasto due volte superiore in esterno. Per la prima volta, Ceramic Shield protegge il retro dei dispositivi, offrendo una resistenza quattro volte superiore rispetto al vetro posteriore dei modelli precedenti.

A19 Pro è il chip per iPhone più potente che Apple abbia mai realizzato. Insieme alla camera di vapore progettata da Apple, migliora del 40% le prestazioni continuative di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max rispetto alla generazione precedente: l’ideale per il gaming, l’editing video e l’esecuzione di grandi modelli linguistici in locale. La CPU 6-core è la più veloce mai vista su uno smartphone, e l’architettura della GPU 6-core include una serie di acceleratori neurali integrati in ciascun core della GPU, una cache più grande e più memoria rispetto al chip A18 Pro. La GPU lavora in tandem con il nuovo Neural Engine 16-core per supportare modelli di intelligenza artificiale, grafica spettacolare e giochi AAA quali "Arknights: Endfield", rendendo possibile il ray tracing con accelerazione hardware e frame rate più elevati.

La linea iPhone 17 introduce inoltre il nuovo chip di rete wireless N1 progettato da Apple per supportare gli standard Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Oltre a rendere possibili queste tecnologie wireless di nuova generazione, il chip N1 migliora le prestazioni generali e l’affidabilità di funzioni come l’hotspot personale e AirDrop.

iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max vantano i sistemi di fotocamere Apple migliori di sempre, che integrano sensori frontali e posteriori con una risoluzione superiore. In pratica, è come avere otto obiettivi professionali in tasca. Tre fotocamere Fusion da 48MP acquisiscono immagini più nitide e dettagliate. Il nuovo teleobiettivo da 48MP ha un design a tetraprisma di ultima generazione e un sensore più ampio del 56% rispetto ai modelli precedenti, per una nitidezza maggiore quando c’è tanta luce e più dettagli negli scatti al buio. Il nuovo zoom ottico 4x con lunghezza focale di 100 mm è perfetto per i ritratti, mentre lo zoom ottico 8x a 200 mm, la lunghezza focale maggiore di sempre su un iPhone, permette di avvicinarsi ulteriormente al soggetto dando spazio ad ancora più opzioni creative. Con il Photonic Engine aggiornato, l’elaborazione delle immagini sfrutta ancora di più il machine learning per preservare i dettagli naturali, ridurre il rumore e fornire una fedeltà cromatica notevolmente superiore. Anche lo zoom digitale migliora, arrivando a 40x per le foto, e l’utente ha a disposizione ancora più opzioni per personalizzare le proprie foto con gli Stili fotografici di ultima generazione, tra cui il nuovo stile Luminoso disponibile su iOS 26, che illumina l’incarnato e rende l’immagine ancora più vivida.





iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max introducono una nuova fotocamera frontale Center Stage che migliora ulteriormente l’esperienza con foto e video. La fotocamera frontale Center Stage vanta il primo sensore quadrato per una fotocamera frontale su iPhone, con un campo visivo più ampio e una risoluzione superiore, fino a 18MP per le foto, per catturare ancora più dettagli. Ora gli utenti possono fare foto e video in formato ritratto o panorama tenendo il telefono in verticale. Per gli scatti di gruppo, Inquadratura automatica sfrutta l’intelligenza artificiale per allargare automaticamente il campo visivo, e se i soggetti sono molti, può passare dall’orientamento verticale a quello orizzontale per includerli tutti. La fotocamera frontale Center Stage permette anche di acquisire video ultra-stabilizzati in 4K HDR, e ora si può registrare simultaneamente con la fotocamera frontale e quella posteriore grazie ad Acquisizione doppia, perfetta quando si vuole parlare direttamente verso la fotocamera mentre si documenta un’azione dietro le quinte. Nelle corso di chiamate con FaceTime o con app di terze parti, Inquadratura automatica per le videochiamate mantiene l’utente stabile e sempre all’interno dell’inquadratura.





iPhone 17 Pro sarà disponibile al doppio della capacità di base, ovvero 256GB, oltre che con capacità di 512GB e 1TB. iPhone 17 Pro Max sarà disponibile nelle versioni da 256GB, 512GB, 1TB e, per la prima volta, da 2TB. Disponibili nei colori arancione cosmico, blu profondo e argento, iPhone 17 Pro parte da €1339 o €55,79 al mese, mentre iPhone 17 Pro Max parte da €1489 o €62,04 al mese.

Apple offre ottimi modi per risparmiare e passare agli ultimi modelli di iPhone. Con Apple Trade In, i clienti possono ricevere un credito da €270 a €700 dando in permuta un iPhone 13 o un modello più recente.

In oltre 63 Paesi e territori, tra cui Australia, Canada, Cina, Colombia, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, India, Italia, Messico, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Thailandia, Turchia e Vietnam, sarà possibile preordinare iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max dalle ore 14:00 CET di venerdì 12 settembre, con disponibilità da venerdì 19 settembre. iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max saranno disponibili in altri 22 Paesi e territori a partire da venerdì 26 settembre.