Da oggi è possibile accedere a nuove funzioni di Apple Intelligence

Apple ha lanciato nuove funzioni di Apple Intelligence che migliorano l’esperienza utente su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro. Profondamente integrate in tutti i sistemi operativi, le nuove funzioni presentate oggi aiutano l’utente a comunicare facilmente in altre lingue con “Traduzione in tempo reale”, usare l’intelligenza visiva per scoprire di più sui contenuti visualizzati nelle app1 ed esprimersi grazie ai miglioramenti a Genmoji e Image Playground.

Inoltre, ora i comandi rapidi utilizzano direttamente i modelli di Apple Intelligence per accelerare i flussi di lavoro, e chi sviluppa app sta già iniziando a sfruttare il modello on-device su cui si basa Apple Intelligence per integrare funzioni intelligenti, sempre nel pieno rispetto della privacy.

Abbattere le barriere linguistiche con “Traduzione in tempo reale”

Quando si fa fatica a esprimersi per via delle barriere linguistiche, la funzione “Traduzione in tempo reale” integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono può aiutare a comunicare in modo efficiente in varie lingue, sia per iscritto che a voce. Con questa funzione potente e innovativa, l’utente può tradurre ogni sorta di conversazione, al telefono, via FaceTime, di persona o in modo asincrono tramite Messaggi, proprio quando serve. E grazie all’elaborazione on-device, le conversazioni personali rimangono riservate e la privacy dell’utente è protetta. In Messaggi, la funzione “Traduzione in tempo reale” può tradurre in automatico la risposta dell’utente mentre digita e inviarla nella lingua del destinatario.

Durante le chiamate FaceTime, è possibile seguire la conversazione grazie alle trascrizioni live tradotte, continuando a sentire la voce dell’interlocutore. E quando si è al telefono, la traduzione viene riprodotta ad alta voce in tempo reale.

Entro la fine dell’anno, la funzione “Traduzione in tempo reale” nelle app Telefono e FaceTime sarà disponibile anche in cinese (mandarino semplificato e tradizionale), coreano, giapponese e italiano.