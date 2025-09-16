Da oggi è possibile accedere a nuove funzioni di Apple Intelligence
Apple Intelligence rende possibili nuove esperienze integrate a livello di sistema, fra cui traduzioni in tempo reale, intelligenza visiva per i contenuti sullo schermo, azioni intelligenti in Comandi Rapidi, e molto altro.
Apple ha lanciato nuove funzioni di Apple Intelligence che migliorano l’esperienza utente su iPhone, iPad, Mac, Apple Watch e Apple Vision Pro. Profondamente integrate in tutti i sistemi operativi, le nuove funzioni presentate oggi aiutano l’utente a comunicare facilmente in altre lingue con “Traduzione in tempo reale”, usare l’intelligenza visiva per scoprire di più sui contenuti visualizzati nelle app1 ed esprimersi grazie ai miglioramenti a Genmoji e Image Playground.
Inoltre, ora i comandi rapidi utilizzano direttamente i modelli di Apple Intelligence per accelerare i flussi di lavoro, e chi sviluppa app sta già iniziando a sfruttare il modello on-device su cui si basa Apple Intelligence per integrare funzioni intelligenti, sempre nel pieno rispetto della privacy.
Abbattere le barriere linguistiche con “Traduzione in tempo reale”
Quando si fa fatica a esprimersi per via delle barriere linguistiche, la funzione “Traduzione in tempo reale” integrata in Messaggi, FaceTime e Telefono può aiutare a comunicare in modo efficiente in varie lingue, sia per iscritto che a voce. Con questa funzione potente e innovativa, l’utente può tradurre ogni sorta di conversazione, al telefono, via FaceTime, di persona o in modo asincrono tramite Messaggi, proprio quando serve. E grazie all’elaborazione on-device, le conversazioni personali rimangono riservate e la privacy dell’utente è protetta. In Messaggi, la funzione “Traduzione in tempo reale” può tradurre in automatico la risposta dell’utente mentre digita e inviarla nella lingua del destinatario.
Durante le chiamate FaceTime, è possibile seguire la conversazione grazie alle trascrizioni live tradotte, continuando a sentire la voce dell’interlocutore. E quando si è al telefono, la traduzione viene riprodotta ad alta voce in tempo reale.
Entro la fine dell’anno, la funzione “Traduzione in tempo reale” nelle app Telefono e FaceTime sarà disponibile anche in cinese (mandarino semplificato e tradizionale), coreano, giapponese e italiano.
Fare ricerche e interagire con i contenuti grazie agli aggiornamenti dell’intelligenza visiva
Ora l’intelligenza visiva basata su Apple Intelligence aiuta ad avere più informazioni sui contenuti sullo schermo del proprio iPhone e a compiere azioni. L’utente può fare ricerche, eseguire varie azioni e trovare risposte più rapidamente su ciò che vede nelle varie app. È possibile trovare immagini simili a quelle visualizzate sul display facendo una ricerca in Google e in altre app che integrano questa esperienza, come eBay, Poshmark, Etsy e molte altre. Se un oggetto, per esempio un paio di scarpe, interessa in modo particolare, premendo gli stessi tasti che si usano per fare uno screenshot si può evidenziarlo e cercare online quell’articolo specifico o altri simili. E con ChatGPT, è anche possibile fare domande su tutto ciò che appare sullo schermo.
Metti in pausa la riproduzione del video: L’intelligenza visiva su un iPhone 17 Pro Gli aggiornamenti all’intelligenza visiva permettono di saperne e fare di più con i contenuti sullo schermo dell’iPhone. L’intelligenza visiva consente di riassumere e tradurre i testi, e anche di aggiungere al calendario un evento da un volantino visualizzato sull’iPhone, con un semplice tap.5 Queste funzioni sono disponibili anche usando l’intelligenza visiva con la fotocamera dell’iPhone tramite il Controllo fotocamera, il tasto Azione e in Centro di Controllo.
Creare immagini uniche grazie ai miglioramenti in Genmoji e Image Playground
Ora è possibile creare una nuova Genmoji mischiando varie emoji e combinandole con delle descrizioni. E mentre l’utente crea Genmoji o immagini ispirate alla sua famiglia o ai suoi amici con Image Playground, può modificare le espressioni facciali o variare le caratteristiche fisiche, per esempio l’acconciatura, perchè sia in linea con il look più recente della persona. In Image Playground, è possibile sfruttare ChatGPT per esplorare nuovi stili, come "Acquerello", “Pittura a olio” e l’opzione “Qualsiasi stile”, che offre un controllo creativo ancora maggiore. Image Playground invia la descrizione o la foto dell’utente a ChatGPT, che crea un’immagine originale.
Ricevere informazioni personalizzate sugli allenamenti con Workout BuddyWorkout Buddy è un’esperienza di allenamento unica nel suo genere basata su Apple Intelligence che analizza i dati degli allenamenti e la cronologia delle attività per fornire all’utente l’incoraggiamento vocale di cui ha bisogno in base a informazioni quali frequenza cardiaca, passo, distanza, anelli Attività, obiettivi di fitness personali raggiunti e altro ancora. Per motivare l’utente in tempo reale e in modo che abbia senso per lui, Workout Buddy analizza i dati in modo privato e sicuro con Apple Intelligence. Un nuovo modello di sintesi vocale converte le informazioni in una voce generativa dinamica basata sui dati vocali del team di trainer Fitness+, per darle l’energia, lo stile e il tono giusto per l’allenamento. Inizialmente Workout Buddy sarà disponibile solo in inglese per alcuni degli allenamenti più popolari; per l’utilizzo è richiesto un Apple Watch con cuffie Bluetooth, abbinato a un iPhone con Apple Intelligence che deve trovarsi nelle vicinanze.
Workout Buddy sarà disponibile anche usando iPhone e gli AirPods: la cronologia dell’attività fisica verrà usata per generare informazioni personalizzate e motivare l’utente durante la sessione.
Creare comandi rapidi intelligenti
I comandi rapidi aiutano l’utente a fare di più, più rapidamente, combinando diversi passaggi nelle sue app preferite in automazioni personali e potenti. E ora, con Apple Intelligence, è possibile usare le azioni intelligenti dell’app Comandi Rapidi per creare automazioni che permettono, per esempio, di riassumere un testo con gli Strumenti di scrittura o creare immagini con Image Playground. L’utente può sfruttare i modelli di Apple Intelligence, on-device ma anche con il Private Cloud Compute, per generare risposte che verranno poi usate nei suoi comandi rapidi. Per esempio, può creare scorciatoie potentissime per confrontare una trascrizione audio con gli appunti presi per iscritto, riassumere documenti in base ai contenuti, estrarre informazioni da un PDF, aggiungere dettagli chiave a un foglio di calcolo, e molto altro.
Usare Apple Intelligence nelle app di terze parti
Apple consente a ogni sviluppatore di sfruttare il modello linguistico di grandi dimensioni on-device su cui si basa Apple Intelligence, e molte app hanno già introdotto nuove esperienze utente. Per esempio, ora Streaks suggerisce e classifica in modo intelligente le attività nelle liste di cose da fare dell’utente, CARROT Weather offre una conversazione sul meteo gratuita e illimitata nel tono tipico dell’app, e Detail: AI Video Editor aiuta i creativi generando copioni per il gobbo elettronico da bozze o testi esistenti. Queste esperienze sono disponibili offline e proteggono la privacy dell’utente, usando un’inferenza dell’AI a costo zero. Il framework è incorporato in Swift e sfrutta funzioni come la generazione guidata per integrare perfettamente l’output del modello in un’app già esistente.
Ancora più funzioni nelle app che l’utente usa ogni giorno
Altre funzioni di Apple Intelligence disponibili da oggi:
Le azioni più importanti in un’email, su un sito web, in una nota o in qualsiasi altro contenuto possono essere identificate e classificate automaticamente inPromemoria.
Apple Walletè in grado identificare e riassumere i dettagli di tracking di un ordine presenti nelle email di esercenti o corrieri. Funziona per tutti gli ordini, e permette all’utente di vedere i dettagli completi, le notifiche sullo stato dell’ordine e molto altro, in un unico posto.
InMessaggisi possono creare sondaggi su qualsiasi cosa. Inoltre, grazie ad Apple Intelligence, l’app capisce quando potrebbe essere utile un sondaggio, e lo propone direttamente. E con gli sfondi nell’app Messaggi, l’utente può personalizzare le chat con splendidi design, e usare Image Playground per creare sfondi originali che si abbinano bene alle varie conversazioni.
Chi ha già un dispositivo con Apple Intelligence può iniziare già da oggi a usufruire delle nuove funzioni con iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e visionOS 26. Inoltre, le funzioni di Apple Intelligence saranno disponibili a breve in altre otto lingue: cinese (tradizionale), danese, norvegese, olandese, portoghese (Portogallo), svedese, turco e vietnamita.
