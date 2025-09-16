Apple: nuove funzioni per proteggere bambini e adolescenti online

Le funzioni nuove e potenziate di Apple che aiutano a proteggere bambini e adolescenti online sono ora disponibili su tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro e Apple TV. Questi aggiornamenti offrono ai genitori ancora più modi per garantire esperienze online adatte all’età dei propri figli dal momento in cui configurano il loro dispositivo, e si basano sugli strumenti già disponibili in Tempo di utilizzo e sull’App Store. All’inizio dell’anno, Apple ha semplificato la gestione degli account dei bambini.

Oggi i genitori possono contare su ancora più strumenti a portata di mano. Queste nuove funzionalità, presentate in anteprima a giugno, includono:

La possibilità per i genitori di condividere con le app la fascia d’età dei propri figli in modo che protegga la loro privacy.

Ulteriori protezioni di default per gli adolescenti di età compresa fra i 13 e i 17 anni.

Classificazioni per età più dettagliate sull’App Store per gli adolescenti (13+, 16+ e 18+) e maggiori informazioni sulle capacità delle app che potrebbero influire sull’appropriatezza dei contenuti, come pubblicità, contenuti generati dagli utenti o controlli in-app, come i controlli parentali.

Aggiornamenti alla funzione Limitazioni comunicazioni, che consente ai genitori di approvare da remoto i nuovi contatti dei propri figli quando usano le app Apple.

Gli strumenti più recenti ampliano le protezioni messe a disposizione da Apple per garantire esperienze gratificanti e adatte alla fascia d’età di tutti gli utenti e per aiutare i genitori a proteggere i propri figli online. Come tutte le funzioni di Apple, anche questi nuovi strumenti sono progettati per essere intuitivi e facili da usare, mettendo al primo posto la privacy e la sicurezza.

Per maggiori informazioni sugli strumenti Apple che aiutano a proteggere bambini e adolescenti, visitare apple.com/it/families.