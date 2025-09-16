Apple: nuove funzioni per proteggere bambini e adolescenti online

Le nuove funzioni sono disponibili con la release di iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26 come aggiornamenti software gratuiti sui dispositivi idonei.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 16/09/2025
Le funzioni nuove e potenziate di Apple che aiutano a proteggere bambini e adolescenti online sono ora disponibili su tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple Vision Pro e Apple TV. Questi aggiornamenti offrono ai genitori ancora più modi per garantire esperienze online adatte all’età dei propri figli dal momento in cui configurano il loro dispositivo, e si basano sugli strumenti già disponibili in Tempo di utilizzo e sull’App Store. All’inizio dell’anno, Apple ha semplificato la gestione degli account dei bambini.
Oggi i genitori possono contare su ancora più strumenti a portata di mano. Queste nuove funzionalità, presentate in anteprima a giugno, includono:
Gli strumenti più recenti ampliano le protezioni messe a disposizione da Apple per garantire esperienze gratificanti e adatte alla fascia d’età di tutti gli utenti e per aiutare i genitori a proteggere i propri figli online. Come tutte le funzioni di Apple, anche questi nuovi strumenti sono progettati per essere intuitivi e facili da usare, mettendo al primo posto la privacy e la sicurezza.
