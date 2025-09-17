Apple Sports è ora disponibile in Italia

Apple Sports, l'app gratuita per iPhone che offre risultati delle partite in tempo reale, statistiche e altro, è ora disponibile anche in Italia.

Apple Sports consente di personalizzare l’esperienza d’uso e di seguire le squadre e i campionati preferiti. Nella home, eventi e incontri sono raggruppati per lega, con controlli intuitivi che permettono all’utente di personalizzare l’ordine di visualizzazione in modo che i campionati che vuole seguire compaiano per primi. In tutta l’app, le squadre preferite compaiono sempre in cima, offrendo accesso immediato ai risultati e agli aggiornamenti che interessano maggiormente.

Con le attività in tempo reale, Apple Sports mostra aggiornamenti in diretta sulla schermata di blocco di iPhone e su Apple Watch, e gli eventi futuri possono essere programmati in anticipo.1 Grazie alla possibilità di condividere le schede delle partite, l’utente può vivere insieme ad altri tifosi e tifose l’entusiasmo per qualsiasi incontro di tutti i campionati supportati. L’utente può personalizzare la schermata Home dell’iPhone con i widget delle sue squadre e dei suoi campionati preferiti. E poiché può accedere ai widget anche su iPad e Mac, avrà sempre sott’occhio i risultati e il calendario delle partite che gli interessano, indipendentemente dalla piattaforma che utilizza.