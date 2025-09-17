Amazon: il 7 e l’8 ottobre torna la Festa delle Offerte Prime

Amazon ha annunciato che la Festa delle Offerte Prime quest'anno si terrà il 7 e l’8 ottobre, dando il via così alla stagione dello shopping natalizio con grandi risparmi, grazie a centinaia di migliaia di offerte in tutte le categorie, tra cui casa, cucina, elettronica, giochi e giocattoli, moda, bellezza e cura della persona. L’evento, che inizierà il 7 ottobre, un minuto dopo la mezzanotte, permetterà ai clienti Prime di anticipare lo shopping per la stagione natalizia approfittando di incredibili offerte su un’ampia selezione di prodotti, dai must-have di bellezza ai migliori dispositivi di elettronica, fino alle idee regalo più popolari della stagione, inclusi prodotti di marchi come Philips, Adidas, Sony, De'Longhi, Kenwood, Foppapedretti, Vileda e molti altri. Non solo, i clienti Prime potranno approfittare anche delle offerte su prodotti Made in Italy disponibili nella pagina dedicata all’interno della vetrina amazon.it/madeinitaly, supportando così i marchi italiani e le migliaia di piccole e medie imprese del territorio.

La Festa delle Offerte Prime offre ai clienti un’esperienza di shopping esclusiva e rappresenta, inoltre, l’occasione perfetta per fare scorta di prodotti per tutti i giorni. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi su amazon.it/prime e, se idoneo, iniziare il periodo di uso senza costi per poter così risparmiare grazie alla Festa delle Offerte Prime beneficiando di spedizioni rapide e convenienti, senza costi aggiuntivi.

“La Festa delle Offerte Prime segna l’inizio della stagione dello shopping natalizio, un periodo in cui, più che mai, vogliamo essere al fianco dei nostri clienti con iniziative dedicate”, ha dichiarato Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU. “Abbiamo pensato questo evento di offerte per dare a tutti i clienti Prime la possibilità di accedere a opportunità di risparmio esclusive su prodotti per tutti i giorni e scoprire una selezione di idee regalo adatte a diverse esigenze, aiutandoli a gestire tempo e risorse. Il nostro obiettivo è combinare convenienza ed efficienza con servizi innovativi, che continuiamo a perfezionare per migliorare costantemente l’esperienza d’acquisto su Amazon.it.”

Gli eventi di offerte, oltre che un’occasione per risparmiare, rappresentano anche una delle principali motivazioni d’acquisto online per gli italiani: secondo un’indagine condotta da HarrisX commissionata da Amazon, infatti, un terzo dei consumatori afferma che gli eventi di offerte sono la ragione principale per cui scegliere di fare acquisti online (33%). La pianificazione è al centro delle abitudini di spesa: oltre la metà dei consumatori stabilisce un budget preciso (55%) e organizza gli acquisti in funzione delle offerte disponibili per massimizzare il risparmio (54%). Molti approfittano di questi momenti anche per fare scorta dei prodotti per tutti i giorni che vengono acquistati, utilizzati e riassortiti con più frequenza (53%). Con l’arrivo dell’autunno e l’avvicinarsi delle feste, l’attenzione si sposta sui regali: quasi un quarto degli italiani acquista i doni per compleanni e festività (24%), combinando risparmio e organizzazione per vivere al meglio lo shopping natalizio.