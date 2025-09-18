Epson presenta la linea Lifestudio, videoproiettori smart con tecnologia audio Bose

Per i consumatori più esigenti, che desiderano il meglio dell'home entertainment, Epson ha annunciato i primi videoproiettori smart al mondo dotati della tecnologia Sound by Bose. Eleganza, portabilità e ottica ultracorta: ogni modello Lifestudio è realizzato con cura e con caratteristiche di alto livello, tra cui un sistema audio progettato su misura e sviluppato in collaborazione con Bose. Sono inoltre dotati di Google Assistant e Google TV per facilitare la ricerca e lo streaming, oltre che di comode e pratiche opzioni di connessione.

- Lifestudio portatili: i videoproiettori portatili Lifestudio includono i modelli Lifestudio Flex e Pop, che uniscono alla versatilità un design moderno, la nuovissima tecnologia 3LCD a 3 chip e il motore Triple Core Engine di Epson per proiettare immagini luminose fino a 150 pollici con risoluzione 4K PRO-UHD o Full HD. Utilizzano la tecnologia Sound by Bose per un audio chiaro e avvolgente nonostante le dimensioni compatte del videoproiettore: non sono necessari altoparlanti aggiuntivi e, con quattro modalità audio appositamente predisposte, è possibile scegliere l'impostazione audio perfetta per dare più vita a ciascun tipo di contenuto. La configurazione intelligente istantanea garantisce una messa a fuoco, un colore e un allineamento perfetti in pochi secondi. I modelli Lifestudio Flex sono dotati di un elegante supporto inclinabile integrato e di un'illuminazione ambientale integrata.

- Lifestudio Grand: questo videoproiettore con ottica ultracorta ha prestazioni straordinarie, streaming senza interruzioni e sfrutta la tecnologia Sound by Bose per un audio ancora più incisivo e con bassi profondi, il tutto da un dispositivo compatto ed elegante, che non richiede altoparlanti aggiuntivi. Posizionato a pochi centimetri dalla parete, Lifestudio Grand proietta immagini fino a 120 pollici ed è come avere un enorme schermo simile a quello del cinema. Con 4K PRO-UHD3 Con HDR10 elabora le immagini con dettagli incredibili, colori brillanti e contrasto intenso, senza sacrificare la luminosità. Alimentato dall'evoluta tecnologia 3LCD a 3 chip di Epson, Lifestudio Grand produce una luminosità impressionante e immagini vivide e realistiche sia di giorno sia di notte. Dispone inoltre di quattro modalità audio appositamente predisposte per consentire agli utenti di scegliere l'impostazione audio perfetta per dare vita a ogni tipo di contenuto.

Nella nuova linea Lifestudio di Epson, la tecnologia Sound by Bose si distingue per la qualità del suono e per le prestazioni, garantendo la perfetta sincronizzazione tra audio e video. I sistemi Sound by Bose sono stati progettati in collaborazione da Bose ed Epson per dare prestazioni audio che si fanno sentire, con un suono ricco ed equilibrato che coinvolge tutti nel vivo dell'azione.

La famiglia Lifestudio è disponibile presso la rete di rivenditori Epson. Tutti i videoproiettori Lifestudio sono coperti da un eccellente servizio di assistenza e supporto, inclusa la garanzia Epson di 5 anni.