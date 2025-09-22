Visa Click to Pay ora disponibile per i clienti TicketOne

Visa Click to Pay, il nuovo standard globale per i pagamenti online con carta, è ora disponibile per i clienti TicketOne che pagano con Visa. Questa soluzione porta la stessa semplicità e immediatezza dei pagamenti contactless anche per gli acquisti online. I clienti possono ora trovare Visa Click to Pay nel checkout online su TicketOne.it e fanSALE.it scegliendo l'opzione "paga con carta".

Questo processo è più intuitivo rispetto all'inserimento manuale dei dati della carta e offre ai titolari Visa nuovi livelli di sicurezza. Il titolare della carta può iscriversi a Visa Click to Pay tramite la propria banca qualora lo offra o dal sito Visa Click to Pay. Questa nuova esperienza di pagamento è ora disponibile per i clienti TicketOne, grazie alla collaborazione con Visa, uno dei leader mondiali nei pagamenti digitali.

Visa Click to Pay offre funzionalità di sicurezza innovative come la tokenizzazione, una tecnologia che permette di proteggere i dati di pagamento sensibili sostituendo il numero della carta con un identificativo digitale unico, un token, creando un'esperienza di pagamento online più semplice, veloce e affidabile su qualsiasi dispositivo abilitato a Internet. La tokenizzazione continua ad essere uno dei modi più efficaci per prevenire le frodi online e Visa ha visto che può aumentare i tassi di autorizzazione di oltre il 4% e ridurre le frodi del 30%.

In futuro, le nuove carte Visa includeranno il simbolo Click to Pay per rendere più facile per i consumatori identificare le carte che sono pronte per Visa Click to Pay e possono essere facilmente utilizzate per fare acquisti online con un clic semplice e sicuro.