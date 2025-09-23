▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

LG diventa partner ufficiale della National Gallery di Londra

LG conferma il proprio sostegno all’arte moderna e contemporanea attraverso una collaborazione pluriennale con la celebre galleria di Trafalgar Square.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 24/09/2025

Digital Life

LG ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership pluriennale con la National Gallery di Londra, confermando il sostegno che dedica da anni alle istituzioni e alle manifestazioni di ambito artistico.

La collaborazione di LG con la National Gallery, infatti, rientra all’interno dell’iniziativa LG OLED ART attraverso cui LG sostiene artisti e istituzioni culturali, coniugando arte e tecnologia e creando nuovi modi di godere della creatività nell’era digitale.

Già da quattro anni, LG è partner di importanti manifestazioni come la fiera di arte contemporanea Frieze, nell’ambito della quale ha collaborato con artisti di fama mondiale in eventi a Los Angeles, Londra, New York e Seul, tra cui Park Seo‑Bo e Suh Do-ho.

Fondata nel 1824, la National Gallery ha l’obiettivo di avvicinare le persone all’arte e vanta una collezione di oltre 2.400 opere che spaziano dal XIII secolo in poi. Nel 2024, ha accolto 4,7 milioni di visitatori ed esteso la propria presenza digitale e sui social media, raggiungendo oltre 295 milioni di appassionati d’arte.

La collaborazione con la National Gallery di Londra è stata avviata già nelle scorse settimane, quando LG ha lanciato LG Gallery+, il servizio di curatela che ospita una raccolta di oltre 4.000 immagini tra opere d’arte, fotografie, immagini di film celebri e scenari ispirati a videogiochi. Alcune delle opere d’arte disponibili sulla piattaforma, tra cui capolavori come Campo di grano con cipressi di Vincent van Gogh e Bagnanti ad Asnières di Georges Seurat, sono ospitate proprio all’interno della National Gallery.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
VodafoneThree UK sceglie Ericsson per la sua...
Digital Life
Nasce Babbel Speak: l’IA che aiuta ad...
Digital Life
LG rinnova i propri showroom in Italia
Digital Life
Visa Click to Pay ora disponibile per i clienti...
Digital Life
Compensi SIAE per copia privata: aumenti fino...
Digital Life
IDC: entro il 2029 oltre un quarto della spesa...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.