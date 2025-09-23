LG diventa partner ufficiale della National Gallery di Londra

LG ha annunciato di aver stretto un accordo di partnership pluriennale con la National Gallery di Londra, confermando il sostegno che dedica da anni alle istituzioni e alle manifestazioni di ambito artistico.

La collaborazione di LG con la National Gallery, infatti, rientra all’interno dell’iniziativa LG OLED ART attraverso cui LG sostiene artisti e istituzioni culturali, coniugando arte e tecnologia e creando nuovi modi di godere della creatività nell’era digitale.

Già da quattro anni, LG è partner di importanti manifestazioni come la fiera di arte contemporanea Frieze, nell’ambito della quale ha collaborato con artisti di fama mondiale in eventi a Los Angeles, Londra, New York e Seul, tra cui Park Seo‑Bo e Suh Do-ho.

Fondata nel 1824, la National Gallery ha l’obiettivo di avvicinare le persone all’arte e vanta una collezione di oltre 2.400 opere che spaziano dal XIII secolo in poi. Nel 2024, ha accolto 4,7 milioni di visitatori ed esteso la propria presenza digitale e sui social media, raggiungendo oltre 295 milioni di appassionati d’arte.

La collaborazione con la National Gallery di Londra è stata avviata già nelle scorse settimane, quando LG ha lanciato LG Gallery+, il servizio di curatela che ospita una raccolta di oltre 4.000 immagini tra opere d’arte, fotografie, immagini di film celebri e scenari ispirati a videogiochi. Alcune delle opere d’arte disponibili sulla piattaforma, tra cui capolavori come Campo di grano con cipressi di Vincent van Gogh e Bagnanti ad Asnières di Georges Seurat, sono ospitate proprio all’interno della National Gallery.