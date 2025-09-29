▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Fastweb Digital Academy, al via un corso dedicato ai genitori per accompagnare i propri figli a un uso sicuro dell’AI

“AI e Bambini” offre ad adulti ed educatori gli strumenti per comprendere e gestire l'impatto dell'Intelligenza Artificiale nella vita dei più picccoli. Disponibile dal 3 ottobre sulla piattaforma di e-learning di Fastweb Digital Academy.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/09/2025

Digital Life

In un'epoca in cui l'Intelligenza Artificiale è sempre più accessibile ai più giovani, che ne sperimentano il potenziale creativo ma si trovano anche esposti a fake news e contenuti manipolati, Fastweb+Vodafone lancia un'iniziativa formativa pensata per le famiglie fornendo strumenti concreti per orientarsi nel panorama dell'AI e proteggere i figli dai rischi online.

"AI e Bambini: guida pratica per i genitori" è il nuovo corso gratuito realizzato da Fastweb Digital Academy, la scuola per le professioni digitali di Fastweb+Vodafone, rivolto a genitori, educatori e adulti che desiderano accompagnare più efficacemente ragazzi e ragazze nell'uso consapevole dell'intelligenza artificiale. Progettato per essere accessibile e pratico, il corso della durata di novanta minuti non richiede competenze tecniche e permette di diventare "guide digitali" per i propri figli.

Attraverso esempi, casi reali, esercitazioni pratiche e attività da proporre in famiglia, i partecipanti impareranno a spiegare l'intelligenza artificiale in modo semplice, a comprendere e proteggere i dati personali, a valutare la credibilità delle informazioni generate dall'AI, a riconoscere deepfake e contenuti manipolati oltre che a promuovere un utilizzo etico e sicuro delle nuove tecnologie.

Il corso fornirà inoltre materiali di supporto, tra cui una checklist per valutare app e giochi basati su intelligenza artificiale e una selezione di strumenti utili per usare l’AI con più consapevolezza.

Il corso sarà presentato venerdì 3 ottobre dalle 15:00 alle 16:30 nello spazio immersivo di STEP Futurability District (https://www.steptothefuture.it/it) in Piazza Adriano Olivetti 1 a Milano in occasione della Milano Digital Week con un workshop speciale dal titolo “Intelligenza Artificiale per i bambini: guida pratica per genitori”, tenuto dal formatore e consulente Gianluigi Bonanomi.

Il corso sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 sulla piattaforma e-learning di Fastweb Digital Academy (https://www.fastwebdigital.academy/) disponibile a questo link: https://www.fastwebdigital.academy/corsi-online/ai-e-bambini-guida-pratica-i-genitori.



