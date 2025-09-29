ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X disponibili ora in preordine

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la partenza dei preordini per le nuove console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X in alcuni mercati selezionati, tra cui l'Italia.

Sviluppate in collaborazione con Xbox, ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X offrono un'ergonomia eccezionale, un'esperienza a schermo intero e altre caratteristiche straordinarie che integrano il meglio dei giochi per console e PC in un unico pacchetto.

I preordini sono disponibili tramite Microsoft Store, ASUS eShop e rivenditori locali.

ROG Xbox Ally è alimentato da un processore AMD Ryzen Z2 A che offre un'incredibile efficienza energetica, mentre ROG Xbox Ally X vanta il nuovo processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme per prestazioni di livello superiore nei titoli AAA. Entrambi i dispositivi offrono miglioramenti significativi rispetto al precedente ROG Ally, offrendo ai giocatori la migliore esperienza di gioco portatile disponibile con Windows 11.

ROG Xbox Ally X è dotato del nuovo processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, che garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni e durata della batteria. In combinazione con le ottimizzazioni software di Xbox e Windows, il dispositivo offre prestazioni portatili di nuova generazione.

Durante i test sull'hardware pre-release, ROG Xbox Ally X ha registrato un aumento delle prestazioni fino al 30% in Indiana Jones and the Great Circle e Doom: The Dark Ages rispetto alla precedente generazione ROG Ally X. La durata della batteria di ROG Xbox Ally X è fino al doppio quando si gioca a Hollow Knight: Silksong. Per quanto riguarda ROG Xbox Ally, le prestazioni sono aumentate fino al 20% in Forza Horizon 5 e Gears of War: Reloaded e la durata della batteria è fino al 110% superiore rispetto a ROG Ally X4. Sia il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme che il processore AMD Ryzen Z2 A sono predisposti per sfruttare l'ultima suite software di Radeon per miglioramenti grafici e prestazionali, tra cui AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Fluid Motion Frames (AFMF) per la generazione di frame, con quest'ultimo che offre frame rate fino al 60% migliori per una maggiore fluidità.

Con uno sguardo al futuro, ROG Xbox Ally X include una NPU integrata. Sebbene l'uso attuale delle funzionalità AI nei giochi sia limitato, questi chip di nuova generazione garantiscono che ROG Xbox Ally X sarà pronta quando questi miglioramenti saranno disponibili nei giochi più recenti.

La serie ROG Xbox Ally offre la potenza di Xbox, la maestria di ROG e la versatilità di Windows in un unico dispositivo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

In uscita a livello globale il 16 ottobre, ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono progettati su misura per adattarsi agli stili di gioco di ogni utente. Il prezzo di vendita al dettaglio stimato (ERP) per ciascun dispositivo è il seguente:



• ROG Xbox Ally, il dispositivo portatile sia per i giocatori occasionali che per gli appassionati più accaniti, sarà disponibile al prezzo di 599 €.

• ROG Xbox Ally X, il dispositivo portatile dalle prestazioni elevate, progettato per i giocatori più esigenti, sarà disponibile al prezzo di 899 €.