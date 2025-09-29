▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X disponibili ora in preordine

Progettate in collaborazione con Xbox, offrono prestazioni incredibili, ampiamente superiori rispetto alla generazione precedente.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 30/09/2025

Gaming

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la partenza dei preordini per le nuove console portatili ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X in alcuni mercati selezionati, tra cui l'Italia.

Sviluppate in collaborazione con Xbox, ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X offrono un'ergonomia eccezionale, un'esperienza a schermo intero e altre caratteristiche straordinarie che integrano il meglio dei giochi per console e PC in un unico pacchetto.

I preordini sono disponibili tramite Microsoft Store, ASUS eShop e rivenditori locali.

ROG Xbox Ally è alimentato da un processore AMD Ryzen Z2 A che offre un'incredibile efficienza energetica, mentre ROG Xbox Ally X vanta il nuovo processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme per prestazioni di livello superiore nei titoli AAA. Entrambi i dispositivi offrono miglioramenti significativi rispetto al precedente ROG Ally, offrendo ai giocatori la migliore esperienza di gioco portatile disponibile con Windows 11.

ROG Xbox Ally X è dotato del nuovo processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme, che garantisce un equilibrio perfetto tra prestazioni e durata della batteria. In combinazione con le ottimizzazioni software di Xbox e Windows, il dispositivo offre prestazioni portatili di nuova generazione.

Durante i test sull'hardware pre-release, ROG Xbox Ally X ha registrato un aumento delle prestazioni fino al 30% in Indiana Jones and the Great Circle e Doom: The Dark Ages rispetto alla precedente generazione ROG Ally X. La durata della batteria di ROG Xbox Ally X è fino al doppio quando si gioca a Hollow Knight: Silksong. Per quanto riguarda ROG Xbox Ally, le prestazioni sono aumentate fino al 20% in Forza Horizon 5 e Gears of War: Reloaded e la durata della batteria è fino al 110% superiore rispetto a ROG Ally X4. Sia il processore AMD Ryzen AI Z2 Extreme che il processore AMD Ryzen Z2 A sono predisposti per sfruttare l'ultima suite software di Radeon per miglioramenti grafici e prestazionali, tra cui AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), Radeon Super Resolution (RSR) e AMD Fluid Motion Frames (AFMF) per la generazione di frame, con quest'ultimo che offre frame rate fino al 60% migliori per una maggiore fluidità.

Con uno sguardo al futuro, ROG Xbox Ally X include una NPU integrata. Sebbene l'uso attuale delle funzionalità AI nei giochi sia limitato, questi chip di nuova generazione garantiscono che ROG Xbox Ally X sarà pronta quando questi miglioramenti saranno disponibili nei giochi più recenti.

La serie ROG Xbox Ally offre la potenza di Xbox, la maestria di ROG e la versatilità di Windows in un unico dispositivo.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

In uscita a livello globale il 16 ottobre, ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X sono progettati su misura per adattarsi agli stili di gioco di ogni utente. Il prezzo di vendita al dettaglio stimato (ERP) per ciascun dispositivo è il seguente:


ROG Xbox Ally, il dispositivo portatile sia per i giocatori occasionali che per gli appassionati più accaniti, sarà disponibile al prezzo di 599 €.

ROG Xbox Ally X, il dispositivo portatile dalle prestazioni elevate, progettato per i giocatori più esigenti, sarà disponibile al prezzo di 899 €.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Gaming
Il 16 ottobre NBA 2K26 Arcade Edition arriva su...
Gaming
ASUS Republic of Gamers svela i nuovi ROG Azoth...
Gaming
Studio IBM: i fan di diversi sport richiedono...
Gaming
LG aggiorna Gaming Portal sui tv con nuove...
Gaming
Disponibili le nuove console ROG Xbox Ally e...
Gaming
Tutto pronto per la nuova edizione di Jesolo...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.