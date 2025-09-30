OnePlus 15: presto in arrivo il nuovo flagship con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Il brand tecnologico globale OnePlus annuncia l’arrivo di OnePlus 15, il suo nuovo smartphone flagship ad alte prestazioni e tra i primissimi al mondo a integrare la piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, l’ultima e più veloce soluzione SoC di Qualcomm Technologies.

OnePlus 15 non sarà un semplice aggiornamento: rappresenterà una vera e propria evoluzione, con un salto di due generazioni in termini di potenza, intelligenza e design. Grazie alla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5, il dispositivo garantirà prestazioni rapide e fluide, ideali per lavorare e giocare senza compromessi.

“Per oltre un decennio, OnePlus e Qualcomm Technologies hanno collaborato per ridefinire il concetto di flagship”, afferma Pete Lau, fondatore di OnePlus. “Con Snapdragon 8 Elite Gen 5 al suo cuore, OnePlus 15 promette di portare avanti questa tradizione, offrendo velocità, intelligenza ed efficienza che i nostri utenti chiedono oggi e nel futuro.”

“Snapdragon 8 Elite Gen 5 ridefinisce le prestazioni dei flagship”, aggiunge Chris Patrick, Vicepresidente Senior e General Manager dei dispositivi mobili di Qualcomm Technologies, Inc. “In quanto CPU mobile più veloce al mondo, abbinata alla nostra GPU e NPU più avanzate, Snapdragon 8 Elite Gen 5 garantisce velocità eccezionali, potenza di gioco sostenuta, fotografia intelligente ed efficienza per tutto il giorno—tutto ciò che serve agli utenti OnePlus.”

OnePlus 15 sarà il primo smartphone a integrare un comparto fotografico sviluppato internamente DetailMax, progettato per sfruttare algoritmi avanzati e processori potenti, catturando immagini incredibilmente nitide e realistiche.

Grazie al chipset leader del settore e al sistema operativo OxygenOS, noto per la sua velocità, OnePlus 15 sarà una vera centrale di prestazioni. Offrirà produttività senza interruzioni e un’esperienza di gioco impareggiabile, mantenendo temperature ottimali anche sotto carichi elevati. Il dispositivo ridefinirà così l’eccellenza del gaming mobile, garantendo gameplay fluido su titoli popolari.