Canon lancia la nuova serie Colorado XL

Canon ha annunciato la nuova serie Colorado XL, una nuova piattaforma di stampanti da 3,4 metri che estende i vantaggi comprovati della tecnologia UVgel di Canon al mercato della grafica da 3,2 metri. Disponibile in configurazioni ibride e roll-to-roll, la piattaforma modulare e aggiornabile sul campo, alimentata dalla tecnologia UVgel, offre grande versatilità ed eccezionale produttività per applicazioni su supporti flessibili e rigidi, dalla segnaletica alle stampe di interior décor per i punti vendita, fino al packaging.

La serie Colorado XL comprende due modelli facili da utilizzare: la stampante Colorado XL7 e la stampante ibrida Colorado XL7. La nuova serie porta i vantaggi della tecnologia UVgel in un nuovo segmento di mercato, offrendo un’eccezionale versatilità applicativa su un’ampia gamma di supporti – banner, carta, vinile film, soft signage, materiali termosensibili, pannelli in foam, polipropilene alveolare, acrilico, pannelli compositi in alluminio e cartone – garantendo la flessibilità necessaria per soddisfare esigenze diversificate dei clienti. Con velocità di stampa di 70 m² all’ora in modalità Quality, 106 m² all’ora in modalità Production e fino a 211 m² all’ora in modalità Express, il sistema assicura la produttività richiesta dagli ambienti di stampa più esigenti, consentendo la stampa di substrati fino a 52 mm di spessore per applicazioni su supporti rigidi.

La nuova piattaforma include numerose innovazioni tecnologiche, come il nuovo set di inchiostri UVgel 860, ottimizzato per coprire un’ampia varietà di applicazioni sia su supporti rigidi che flessibili. Offre inoltre i vantaggi comprovati dell’inchiostro UVgel: stampe inodori e ad asciugatura istantanea, elevata resistenza meccanica e chimica, stabilità dimensionale grazie alla polimerizzazione a bassa temperatura, eccellente uniformità cromatica, assenza di TPO e VCL, e finitura opaca o lucida senza necessità di vernice aggiuntiva.

Colorado XL integra anche le nuove UVgel 850 PrintHeads, teste di stampa, ognuna dotata di 4.544 ugelli e di un sistema automatico integrato per il monitoraggio e la compensazione delle prestazioni degli ugelli stessi. Una singola testa supporta due colori contemporaneamente, quindi sono necessarie solo due teste per stampare in quadricromia (CMYK), con una terza testa di stampa opzionale nel caso si scelga di aggiungere l’inchiostro bianco. Inoltre, la serie Colorado XL dispone di un carrello teste agile e preciso, dotato della innovativa Tecnologia UVgel DynamicMotion Control, che garantisce una qualità di stampa eccezionale anche su supporti di complessa gestione.

Portando il processo di polimerizzazione UV LED a un livello superiore, la serie Colorado XL introduce UVgel FullBeam Curing. Questa tecnologia utilizza un unico LED della lunghezza di 3,4m come sistema di polimerizzazione che, combinato con un ingegnoso sistema di prismi, garantiscono un dosaggio uniforme della luce UV su tutta la larghezza di stampa, assicurando un’uniformità eccezionale su superfici ampie e permettendo una gamma cromatica più estesa. La gestione e il trasporto dei supporti è invece ottimizzata dal nuovo sistema di trascinamento dei materiali UVgel TRIdrive, dotato di tre rulli interattivi e di più zone di vuoto ad alta efficenza che riducono pieghe e disallineamenti dei materiali rilevando e correggendo automaticamente il posizionamento dei supporti di stampa. Questo garantisce un trasporto del materiale altamente preciso e ripetibile, lavoro dopo lavoro all’interno della stampante, assicurando un posizionamento preciso sia in direzione longitudinale che laterale, permettendo l’ottenimento di molteplici applicazioni con risultati di stampa estremamente nitidi.

Per la nuova serie Colorado XL sono disponibili anche funzionalità opzionali già presenti nella serie Colorado M:

UVgel White per una stampa in bianco senza complicazioni, o particolari attenzioni dal punto di vista della manutenzione,

per una stampa in bianco senza complicazioni, o particolari attenzioni dal punto di vista della manutenzione, FLXfinish+ per effetti creativi con finitura opaca, lucida o mista (opaca e lucida) sulla stessa stampa, senza necessità di vernice aggiuntiva,

per effetti creativi con finitura opaca, lucida o mista (opaca e lucida) sulla stessa stampa, senza necessità di vernice aggiuntiva, FLXture per finiture testurizzate in rilievo, che imitano materiali come pelle, legno o tessuto.