ASUS introduce la garanzia di 3 anni su tutti i suoi notebook

La nuova garanzia riguarda tutte le gamme consumer (Zenbook, Vivobook, ProArt) e gaming (ROG, ASUS TUF) ed è valida per i prodotti acquistati dopo l’1 ottobre presso rivenditori partner autorizzati o su ASUS eShop.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 09/10/2025
ASUS diventa il primo produttore informatico a offrire una garanzia di 3 anni sui propri notebook. Infatti tutti i nuovi notebook acquistati beneficeranno ora di una garanzia costruttore di 3 anni dalla data di acquisto, un’innovazione che mette ancora una volta l’utente finale al centro delle strategie del brand.
La nuova garanzia riguarda tutte le gamme consumer (Zenbook, Vivobook, ProArt) e gaming (ROG, ASUS TUF) ed è valida per i prodotti acquistati dopo l’1 ottobre presso rivenditori partner autorizzati o su ASUS eShop.
La copertura sarà aggiornata dopo la verifica da parte dei team ASUS e potrà essere consultata registrando il prodotto sull’area personale MyAsus.
L’offerta è valida in Italia e riconosciuta a livello internazionale (salvo eccezioni riportate sulla carta di garanzia ASUS). La garanzia copre il prodotto principale, escludendo i componenti consumabili come la batteria, che resta coperta per 2 anni. La garanzia commerciale di 3 anni non si applica ai prodotti fabbricati prima del 01/01/2024.