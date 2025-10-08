▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
ASUS introduce la garanzia di 3 anni su tutti i suoi notebook

La nuova garanzia riguarda tutte le gamme consumer (Zenbook, Vivobook, ProArt) e gaming (ROG, ASUS TUF) ed è valida per i prodotti acquistati dopo l’1 ottobre presso rivenditori partner autorizzati o su ASUS eShop.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/10/2025

Prodotti Gaming

ASUS diventa il primo produttore informatico a offrire una garanzia di 3 anni sui propri notebook. Infatti tutti i nuovi notebook acquistati beneficeranno ora di una garanzia costruttore di 3 anni dalla data di acquisto, un’innovazione che mette ancora una volta l’utente finale al centro delle strategie del brand.

La copertura sarà aggiornata dopo la verifica da parte dei team ASUS e potrà essere consultata registrando il prodotto sull'area personale MyAsus.

La copertura sarà aggiornata dopo la verifica da parte dei team ASUS e potrà essere consultata registrando il prodotto sull’area personale MyAsus.

L’offerta è valida in Italia e riconosciuta a livello internazionale (salvo eccezioni riportate sulla carta di garanzia ASUS). La garanzia copre il prodotto principale, escludendo i componenti consumabili come la batteria, che resta coperta per 2 anni. La garanzia commerciale di 3 anni non si applica ai prodotti fabbricati prima del 01/01/2024.



