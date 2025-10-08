Vasco Translator Q1, una nuova dimensione nei traduttori

Vasco Electronics amplia la propria gamma con il lancio di Vasco Translator Q1, il traduttore più avanzato del brand. Dotato di tecnologie innovative, il dispositivo introduce funzionalità uniche nel settore, come la clonazione della voce dell’utente per traduzioni più naturali e la traduzione vocale in tempo reale durante le chiamate telefoniche.

Vasco Translator Q1 rappresenta il prodotto premium di punta dell’azienda: è il dispositivo più all’avanguardia, resistente ed evoluto mai realizzato da Vasco. Progettato sia per l’utilizzo personale che professionale, si adatta perfettamente a contesti di viaggio, eventi internazionali, situazioni di emergenza e incontri di lavoro.

Il dispositivo supporta traduzioni vocali in 86 lingue, mentre per testi e immagini il numero arriva a oltre 100 lingue. Tra le caratteristiche più rivoluzionarie, la funzione Vasco My Voice che consente di creare una versione digitale della propria voce, permettendo all’interlocutore di ascoltare la traduzione pronunciata con la stessa voce dell’utente.

La funzione Vasco My Voice è attualmente disponibile in 54 lingue, un numero analogo a quello supportato per le traduzioni vocali durante le telefonate. Un’ulteriore funzionalità utile è la modalità automatica, che rileva e traduce automaticamente la lingua parlata, senza necessità di impostazioni manuali. Inoltre, per ulteriore controllo, l’utente può comunque selezionare le lingue desiderate e operare tramite touchscreen o pulsanti fisici.

Come gli altri dispositivi della gamma Vasco Translator, anche il modello Q1 utilizza oltre 10 motori di traduzione, selezionando automaticamente il più efficace in base alla combinazione linguistica. Il dispositivo richiede una connessione Internet, ma grazie alla SIM integrata, garantisce accesso gratuito e illimitato alla rete per le traduzioni in quasi 200 Paesi.

Vasco Translator Q1 è in grado di riconoscere diversi accenti e stili di parlato, assicurando trascrizioni vocali accurate. L’utente può scegliere tra voce maschile o femminile per la restituzione audio. Il dispositivo include inoltre le funzioni di Traduttore di Foto e Traduttore di Testo, è dotato di schermo anti-caduta, altoparlanti potenziati e una batteria che garantisce fino a 8 ore di utilizzo continuo.

Riconosciuta per il design ergonomico dei suoi dispositivi, Vasco riesce a coniugare anche in questo modello estetica e semplicità d’uso. Il modello Q1 è disponibile in quattro colorazioni: viola sofisticato, rosso intenso, blu scuro e nero classico. Leggero e compatto, è dotato di microfono con riduzione del rumore, per un’esperienza di traduzione ancora più precisa.

Vasco Translator Q1 è disponibile sul sito di Vasco a un prezzo di 489 €.