Il nuovo notebook S510AD amplia la gamma di dispositivi Copilot+ PC di Getac

Getac ha annunciato il lancio del nuovo notebook S510AD, un potente PC rugged basato sulla tecnologia AI AMD Ryzen, per i professionisti che necessitano di prestazioni edge-AI avanzate in scenari critici sul campo e in ambito industriale.

Il nuovo notebook S510AD è il dispositivo più recente di Getac a soddisfare i rigorosi criteri Copilot+ PC di Microsoft¹ e affianca il notebook B360 Plus lanciato di recente,, il tablet F120 e la nuova generazione del tablet UX10, ampliando così la gamma in rapida crescita di dispositivi Copilot+ PC di Getac. Dotato di processori AMD RyzenTM AI 5 340 / 7 350, scheda grafica AMD RadeonTM 800M e NPU AMD XDNA 2, S510AD offre NPU fino a 50 TOPS per prestazioni AI integrate nel dispositivo, per un multitasking senza interruzioni e immagini di alta qualità direttamente sul luogo di lavoro. S510AD è inoltre disponibile con opzioni fino a 64GB di memoria DDR5 e 2TB di storage PCIe NVMe SSD, mentre il riconoscimento facciale Windows integrato, assicura una protezione sicura dei dati.







Il risultato è una soluzione rugged altamente versatile, ideale per settori come automotive, utility, field service, pubblica sicurezza e difesa, dove l’accesso alla diagnostica in tempo reale, automazione intelligente e processi offline sicuri consente ai professionisti di prendere decisioni più rapide e ottenere maggiore efficienza operativa.

S510AD è stato progettato per aumentare la produttività in situazioni e scenari operativi sfidanti. L’ampio display Full HD da 15,6” con 1.000 nit di luminosità e tecnologia sunlight readable, rende l’esecuzione di compiti complessi sul campo semplice e veloce in diverse condizioni climatiche. Il touchpad di ampie dimensioni e il display multitouch opzionale assicurano un utilizzo fluido anche con i guanti o in condizioni di pioggia e neve, mentre la doppia batteria hot-swap opzionale, riduce al minimo i tempi di inattività nei turni di lavoro più lunghi. S510AD offre inoltre numerose opzioni di connettività e trasferimento dati, tra cui Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 di serie, con la possibilità di integrare anche 4G-LTE, 5G Sub-6, Dual SIM e GPS dedicato, a seconda delle esigenze.

Getac S510AD è certificato secondo gli standard MIL-STD-810H e IP53 e resiste a cadute fino a 0,9 m. Garantisce inoltre prestazioni affidabili in condizioni ambientali estreme, con un intervallo di temperatura operativa compreso tra -29°C e 63°C. È inoltre il dispositivo Getac più recente a integrare nella scocca il SORPLAS, una plastica ecocompatibile sviluppata da Sony Semiconductor Solutions (SSS), che utilizza fino al 99% di materiale riciclato. Con oltre il 45% dello chassis realizzato con materiali riciclati post-consumo (PCR), S510AD contribuisce a ridurre il consumo energetico, le emissioni di carbonio e i rifiuti elettronici lungo l’intera supply chain, il tutto senza compromettere la sua robustezza.