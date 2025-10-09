LG StanbyME, il nuovo schermo touch portatile arriva sul mercato italiano

LG ha reso disponibile in Italia LG StanbyME 2, il nuovo schermo da 27’’ touch super portatile progettato per seguire l’utente in ogni ambiente della casa e in mobilità.

Il nuovo arrivato della famiglia StanbyME espande ulteriormente i concetti di versatilità e portabilità introdotti con i modelli precedenti, diventando ancor più vicino alle esigenze degli utenti moderni. Il tutto racchiuso in un design che ha già conquistato prestigiosi premi internazionali, tra cui l’iF Design Award e il Red Dot Design Award.

Rispetto ai suoi predecessori, LG StanbyME e LG StanbyME Go, provvisti rispettivamente di un design a stelo con base a rotelle e di un design a valigetta, LG StanbyME 2 ha una caratteristica unica nel suo genere: con un semplice clic, lo schermo si può staccare dalla base a rotelle per accompagnare l’utente ovunque voglia, come fosse un tablet dalle generose dimensioni di ben 27 pollici. Questa novità apre le porte a scenari di utilizzo completamente nuovi, in cui StanbyME 2 non solo può essere trasportato nelle varie stanze grazie alla base con rotelle, ma può anche essere posizionato su qualunque superficie di appoggio grazie alla Cover Folio dedicata o trasportato o appeso grazie alla comoda tracolla.

Appeso al muro, arreda l’ambiente e ravviva l’atmosfera riproducendo le proprie foto o immagini preferite o con la funzione di orologio a parete; posizionato su un piano di appoggio, può essere utilizzato come tablet da lavoro o schermo di intrattenimento: LG StanbyME 2 è infatti ideale per guardare comodamente tutorial di cucina, di musica, di bricolage o altro mentre si è comodamente seduti al tavolo con i propri strumenti di lavoro; in alternativa, può essere usato per godere dei propri contenuti di intrattenimento preferiti durante una gita fuori porta o in viaggio. Per chi vuole aumentare la propria produttività, StanbyME 2 può essere usato anche come secondo schermo per il PC per effettuare delle presentazioni oppure per lavorare più comodamente, collegandolo tramite la porta USB-C. Il dispositivo può essere orientato sia in orizzontale sia in verticale, così da adattarsi perfettamente a qualsiasi necessità, e può essere utilizzato attraverso i comandi vocali, senza necessità di un telecomando, per un'interazione facile e intuitiva.

LG StanbyME 2 è dotato di una batteria integrata nello schermo che consente fino a 4 ore di riproduzione video continua, regalando tutta la libertà di usarlo sia indoor sia outdoor senza bisogno di collegarlo a una presa di corrente. La batteria può essere facilmente ricaricata tramite l’alimentatore nella base o collegando un cavo USB-C a un caricabatterie esterno o a un power bank.

LG StanbyME 2 è provvisto della piattaforma webOS, già apprezzata sui TV LG, che offre un ampio catalogo di migliaia di contenuti e servizi di intrattenimento tra quelli più amati e apprezzati dal pubblico. webOS offre inoltre funzionalità esclusive come Mood Maker – tramite cui personalizzare sfondi e animazioni - e l'app di disegno a mano libera Let's Draw che rendono incredibilmente versatile l’uso di questo dispositivo da parte di tutti i componenti della famiglia. E per il tempo libero, giochi come gli scacchi, Memory, Million Marble e Trova le differenze possono intrattenere gli utenti con i propri amici.

webOS supporta Apple AirPlay e Google Cast, per la condivisione wireless dei contenuti dal proprio smartphone, ed è compatibile con LG ThinQ e Google Home, per una gestione fluida dei dispositivi della smart home.

LG StanbyME 2 è provvisto di un display da 27 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.440), che offre immagini più nitide e ricche di dettagli rispetto alla generazione precedente, rendendo le immagini più vivaci e coinvolgenti. Il processore α8 ottimizza in modo intelligente la qualità dell'immagine in base all'illuminazione ambientale e offre un suono surround virtuale 9.1.2 coinvolgente attraverso gli altoparlanti integrati. Grazie al sistema di ottimizzazione del suono in base all’orientamento dello schermo, l’audio è sempre ben bilanciato con dialoghi chiari, qualunque sia la posizione dello schermo.

Grazie al supporto di Dolby Vision e Dolby Atmos, LG StanbyME 2 offre una qualità audio video di alto livello in qualunque contesto di utilizzo.

LG StanbyME 2 è disponibile da su LG Online Shop al prezzo consigliato al pubblico di 1.299 euro con una promozione imperdibile: acquistando il prodotto e registrandolo sul sito di LG, sarà possibile godere di un doppio vantaggio:

ricevere gratuitamente la tracolla e la Cover Folio, per trasportare, appendere o posizionare StanbyME 2 su superfici di appoggio;

ricevere un anno di Virgin Active Revolution, l’abbonamento digitale di Virgin Active Italia per godere di allenamenti digitali in live streaming e on demand. Potranno godere di questo vantaggio anche coloro che acquisteranno LG StanbyME.