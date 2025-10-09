Jabra: nuove certificazioni Zoom per supportare i professionisti in prima linea o in modalità ibrida

Jabra ha annunciato di aver ottenuto nuove certificazioni Zoom per le sue cuffie professionali, sottolineando un impegno comune nel fornire ai professionisti - anche a quelli che lavorano in modalità ibrida - strumenti di comunicazione che li aiutino a rimanere connessi e produttivi in qualsiasi ambiente.

Zoom ha annunciato la sua nuova piattaforma Workplace for Frontline nell'aprile 2025 per servire meglio l'80% della forza lavoro globale che opera in prima linea. Le cuffie mono Jabra Perform 75 sono ora il primo dispositivo audio certificato per la soluzione di Zoom. Progettate per i professionisti che trascorrono le loro giornate lavorative in movimento, le Jabra Perform 75 si integrano con Zoom Workplace per mantenere i team connessi, a mani libere e più concentrati durante ogni turno.

Zoom Workplace for Frontline fornisce strumenti per chat, chiamate e push-to-talk (PTT), pianificazione dei turni e reportistica. In combinazione con le Jabra Perform 75, i professionisti ottengono un accesso più facile a questi strumenti, rimanendo concentrati e comodi durante tutto il turno, mentre i manager beneficiano di panoramiche delle attività e approfondimenti sulle presenze. Dati che garantiscono il regolare svolgimento delle operazioni.

Zoom AI Companion è un assistente digitale basato sull'Intelligenza Artificiale generativa che offre potenti funzionalità in tempo reale per aiutare gli utenti a migliorare la produttività e collaborare in modo più efficace. Grazie alle nuove certificazioni, Jabra svolge un ruolo fondamentale nel garantire che i professionisti possano interagire con le funzionalità dell’Intelligenza Artificiale di Zoom attraverso un input vocale chiaro e accurato, e prestazioni audio affidabili. Questa collaborazione contribuisce a rendere la comunicazione basata sull'IA pratica ed efficace, in ambienti reali e complessi.

Le cuffie professionali Jabra Evolve2 75 sono state certificate come cuffie Bluetooth integrate nel sistema Zoom. Queste cuffie consentono ai professionisti di godere appieno dell'esperienza di collaborazione Zoom senza bisogno di altri dispositivi. Il risultato è una maggiore flessibilità e prestazioni costanti per i team che ora possono contare su agili strumenti per rimanere in contatto.