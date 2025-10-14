▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Connessione al top, design compatto: ecco il FRITZ!Repeater 1700

FRITZ!Repeater 1700 è già disponibile per l’acquisto al prezzo suggerito al pubblico di 119 Euro IVA inclusa. Inoltre, FRITZ!Repeater 1700 sarà presto disponibile come set da 2 o da 3 ripetitori.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 14/10/2025

Prodotti

Con la disponibilità sul mercato del FRITZ!Repeater 1700, il Wi-Fi 7 diventa accessibile anche con il ripetitore più piccolo di FRITZ! da collegare alla presa elettrica. Il collaudato FRITZ!Repeater 1200 AX arriva ora in versione Wi-Fi 7 come dispositivo dual-band, garantendo velocità fino a 3600 Mbit/s su 2,4 e 5 GHz – un incremento di 600 Mbit/s rispetto alla generazione precedente. Grazie alla porta LAN gigabit e alla potente tecnologia FRITZ! Mesh, il nuovo ripetitore Wi-Fi 7 assicura la migliore connessione a Internet in ogni stanza. Inoltre, con il Wi-Fi multigigabit, un numero ancora maggiore di dispositivi può connettersi in modo affidabile alla rete Wi-Fi contemporaneamente.

Grazie al design con 2 antenne su 2,4 e 5 GHz e alla tecnologia Wi-Fi 7, il FRITZ!Repeater 1700 consente trasferimenti dati ancora più veloci tra un numero maggiore di dispositivi connessi contemporaneamente. La cosiddetta Multi-Link Operation permette il trasferimento simultaneo dei dati sulle bande da 2,4 e 5 GHz, offrendo un’esperienza di navigazione più dinamica. La porta LAN gigabit integrata consente inoltre di integrare il ripetitore in una rete domestica potente anche via cavo.

Chi desidera garantire il miglior Wi-Fi FRITZ! in più stanze o su più piani potrà presto acquistare il nuovo ripetitore Wi-Fi 7 come Mesh Set da due o tre unità. Questa opzione è ideale non solo per i possessori di FRITZ!Box, ma anche per gli utenti di qualsiasi altro router o modem. In questo caso, il primo ripetitore collegato assume il controllo centrale del Wi-Fi, fornendo tutti i vantaggi dell’ecosistema FRITZ!.

Da FRITZ! poniamo grande attenzione alla sicurezza e alla durata di tutti i dispositivi FRITZ!. Per questo motivo, tutti i modelli di FRITZ!Box e i FRITZ!Repeater sono coperti da una garanzia del produttore di 5 anni, oltre a ricevere aggiornamenti gratuiti per sicurezza e funzionalità. I FRITZ!Mesh Set e i FRITZ!Box sono progettati a Berlino e prodotti in Europa.

Informazioni sul prodotto

  • Ripetitore Wi-Fi dual-band per estendere la copertura Wi-Fi
  • Mesh Wi-Fi, 2 x 2 su 5 GHz e 2,4 GHz, Wi-Fi 7
  • Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 2880 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)
  • Porta LAN da 1 Gbit/s per connessione via cavo o dispositivi compatibili con la rete
  • Crittografia WPA3
  • Adotta nome e password della rete Wi-Fi esistente se utilizzato con qualsiasi router wireless tramite WPS
  • Utilizzabile con qualsiasi router wireless
  • La FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare la posizione ideale all’interno della casa


