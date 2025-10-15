▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
AMD svela “Helios”, il primo sistema AI su scala rack basato sul nuovo standard aperto di Meta

Helios è il primo design rack-scale di AMD concepito per soddisfare i complessi requisiti di alimentazione, raffreddamento e interoperabilità dei data center AI su larga scala.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 20/10/2025

Digital Life

In occasione dell’Open Compute Project (OCP) Global Summit di San Jose, Meta ha presentato le nuove specifiche Open Rack per l’intelligenza artificiale nel formato Open Rack Wide (ORW) e ha svelato “Helios”, il più avanzato sistema di riferimento rack-scale di AMD, interamente basato su questi nuovi standard aperti.

Il rack AI AMD “Helios” rappresenta la realizzazione concreta della visione di Meta per l’ORW: un sistema che traduce il design aperto in prestazioni reali e immediatamente operative. Equipaggiato con le GPU di nuova generazione AMD Instinct™ Serie MI450, “Helios” ridefinisce il potenziale di un’infrastruttura AI aperta a livello rack-scale:

 “Helios” è ottimizzato per i carichi di lavoro più esigenti dell’AI e dell’HPC, offrendo fino a 1,4 exaFLOPS di prestazioni FP8 e 31 TB di memoria HBM4 in un singolo rack.

E' il primo design rack-scale di AMD concepito per soddisfare i complessi requisiti di alimentazione, raffreddamento e interoperabilità dei data center AI su larga scala.

Fondato su standard aperti, “Helios” consente a hyperscaler e aziende di affrancarsi dalle infrastrutture proprietarie, accelerando l’innovazione nell’intero ecosistema AI.

La specifica ORW di Meta costituisce un avanzamento cruciale verso un’infrastruttura AI standardizzata e interoperabile. AMD “Helios” rende operativa questa visione - dal silicio al sistema, fino al rack - offrendo a OEM, ODM e clienti una piattaforma pronta per l’implementazione produttiva, ideale per l’addestramento di modelli AI con migliaia di miliardi di parametri e per l’HPC di classe exascale.

 



