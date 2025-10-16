Apple: il nuovo MacBook Pro 14" segna un ulteriore salto avanti nell’AI per Mac

Apple ha presentato il nuovo MacBook Pro 14", dotato della potenza incredibile del chip M5.

Il chip Apple è all’avanguardia nel settore con prestazioni fulminee, tecnologie avanzate, efficienza energetica e funzioni AI. Grazie alle sue avanzate CPU e GPU, e ad un Neural Engine più veloce, M5 spinge le capacità del nuovo MacBook Pro 14" ad un livello superiore e fa un grande salto avanti in ambito AI per Mac. Dotato di una GPU 10‑core di nuova generazione, con un Neural Accelerator in ogni core, il nuovo MacBook Pro 14"offre prestazioni AI fino a 3,5 volte più veloci rispetto a M4, e fino a 6 volte più scattanti rispetto a M1.1 Che si tratti di prendere appunti durante le lezioni universitarie, creare lo storyboard di un nuovo progetto con strumenti AI o eseguire modelli locali in webAI, il nuovo MacBook Pro 14" con M5 è il portatile per eccellenza per i flussi di lavoro AI di tutti i giorni, e per molto altro ancora.

La generazione di immagini a partire da un testo sarà più veloce quando si eseguono modelli di diffusione in app quali Draw Things, e gli LLM saranno più scattanti in app popolari come LM Studio. Il chip M5 accelera anche un’ampia gamma di flussi di lavoro professionali, come il deep learning, il data modeling e l’ottimizzazione di video con l’AI. Il Neural Engine 16‑core più veloce mette il turbo ai task on‑device basati sull’AI e migliora le prestazioni dei modelli generativi su cui si fonda Apple Intelligence. Inoltre, il nuovo MacBook Pro 14" ha un’unità SSD fino a 2 volte più scattante rispetto alla generazione precedente, che permette di caricare un LLM locale più velocemente, e ora è possibile scegliere fino a 4TB di spazio di archiviazione.

Il chip M5 accelera anche le prestazioni a livello di sistema e rende possibili ancora più funzioni su MacBook Pro 14". Grazie alla nuova GPU in M5, il MacBook Pro 14" offre prestazioni grafiche fino a 1,6 volte più veloci nelle app professionali e rende possibili frame rate fino a 1,6 volte superiori nel gaming rispetto al modello con M4.2 Il chip M5 ha la CPU più veloce al mondo, per una reattività ancora maggiore. Il design a 10-core offre prestazioni multi‑thread fino al 20% più scattanti rispetto a M4 per flussi di lavoro come la compilazione di codice, ed è perfetto per lavorare in multitasking o sfrecciare nelle app creative più esigenti.

Il nuovo MacBook Pro 14" è l’ideale per chi analizza dati interrogando database in Python e per ambiti professionali come il product design, che richiede l’uso simultaneo di app come Rhino, Notion e Jira. In più, gli oltre 150 GBps di banda di memoria unificata permettono di lavorare con modelli AI di grandi dimensioni on-device o di manipolare scene complesse nelle app 3D.

Il nuovo MacBook Pro 14" prende vita con macOS Tahoe, che ha un design spettacolare e offre potenti funzioni per mettere il turbo alla produttività. Importanti aggiornamenti a Spotlight semplificano la ricerca di app e file oltre a permettere di eseguire azioni all’istante, come inviare un’email o creare una nota, direttamente dalla barra di ricerca. Grazie a Continuity, dalla nuova app Telefono è possibile accedere comodamente a Recenti, Contatti e Segreteria, e fare chiamate direttamente da Mac.





Il nuovo design con Liquid Glass offre ancora più modi di personalizzare Mac con un Centro di Controllo aggiornato e nuove opzioni di colori per cartelle, icone delle app e widget. Inoltre, la barra dei menu ora è completamente trasparente, così lo schermo sembra ancora più grande.

Anche Apple Intelligence fa un salto avanti con nuove potenti funzioni che migliorano ulteriormente l’esperienza Mac, sempre proteggendo in ogni momento la privacy dell’utente. Integrata in Messaggi, FaceTime e nell’app Telefono, la traduzione in tempo reale di testo e audio aiuta a comunicare facilmente in altre lingue. I comandi rapidi sono ancora più versatili con azioni intelligenti e la possibilità di attingere direttamente dai modelli di Apple Intelligence, così l’utente può automatizzare attività complesse come riordinare le foto. Inoltre, chi si occupa di sviluppo può includere le funzioni di Apple Intelligence nelle proprie app o sfruttare il framework Foundations Model per eseguire task specializzati sul dispositivo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo MacBook Pro 14" con M5 può essere ordinato a partire da oggi su apple.com/it/store e nell’app Apple Store in 30 Paesi e territori, inclusa l'Italia. Le consegne inizieranno mercoledì 22 ottobre, quando sarà disponibile anche negli Apple Store e presso i Rivenditori Autorizzati Apple.

MacBook Pro 14" con M5 è disponibile nelle versioni nero siderale e argento a partire da €1.849 e da €1.729 con i prezzi Education. Ulteriori specifiche tecniche, opzioni di configurazione e accessori sono disponibili su apple.com/it/mac .

Apple Intelligence è disponibile in versione beta con supporto per le seguenti lingue: cinese (semplificato), coreano, francese, giapponese, inglese, italiano, portoghese (Brasile), spagnolo e tedesco. Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche o in tutte le lingue. Per maggiori informazioni su funzioni disponibili, lingue supportate e requisiti di sistema, visitare la pagina support.apple.com/it-it/121115.

Con Apple Trade In è possibile dare in permuta il proprio computer in cambio di un credito per l’acquisto di un nuovo Mac.