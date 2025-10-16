▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Sony acquisisce STATSports Group per rafforzare la propria presenza nel settore dei dati legati allo sport

Create le fondamenta per tecnologie avanzate di monitoraggio degli atleti al fine di trasformare i dati sportivi in prodotti per l’analisi delle prestazioni degli atleti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 17/10/2025

Digital Life

Sony ha annunciato di aver accolto nella propria divisione sportiva STATSports Group, uno dei leader nel settore delle soluzioni di monitoraggio degli atleti e nell'analisi delle loro prestazioni, con l'acquisizione della quota di maggioranza di STATSports.

Fondata nel 2008, STATSports offre soluzioni che supportano oltre 800 dei migliori club sportivi del mondo, tra cui Arsenal FC, Liverpool FC e PSG, squadre nazionali di calcio come Inghilterra e Portogallo, New Zealand All Blacks e South Africa Springboks nel rugby internazionale, nonché i Washington Commanders della NFL e i LA Dodgers della MLB. STATSports fornisce anche una gamma di prodotti a club dilettantistici e singoli atleti. Grazie alle sue tecnologie di tracciamento attivo accurate e affidabili, tra cui dispositivi indossabili con GPS, sensori di frequenza cardiaca e accelerometri, la gamma di soluzioni di STATSports fornisce oltre 70 metriche elaborate in tempo reale per un feedback immediato.

L'acquisizione consente a Sony di aggiungere le tecnologie di tracciamento degli atleti e di analisi delle prestazioni di STATSports alla propria gamma di soluzioni tecnologiche per lo sport. Ciò apre la strada a un ecosistema completo di tracciamento ottico e indossabile per squadre e club dei principali sport, creando nuove opportunità per i business sportivi di Sony così da poter sfruttare i dati sportivi nell'ambito dell'analisi delle prestazioni, nonché di espandersi in nuovi mercati.



