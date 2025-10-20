▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Crescono del +28% le ricerche di coupon online: gli italiani sempre più a caccia di sconti

Superata quota 2,6 milioni di ricerche in nove mesi. Salute e Benessere scalza l’Elettronica e diventa la nuova regina dello shopping online.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 22/10/2025

Digital Life

Gli italiani non smettono di cercare occasioni online, ma oggi lo fanno con più metodo e consapevolezza. Nei primi nove mesi del 2025, le ricerche nella sezione dedicata ai codici sconto su Trovaprezzi.it, il principale comparatore di prezzi in Italia, hanno superato 2,64 milioni, con una crescita del 28% rispetto ai circa 2,07 milioni dello stesso periodo del 2024.

Un segnale che conferma quanto la “cultura del risparmio digitale” stia diventando parte integrante delle abitudini d’acquisto, soprattutto in vista dei grandi eventi stagionali come Black Friday e Natale.

Nel 2025 le ricerche mensili medie di coupon su Trovaprezzi.it hanno superato quota 293.000, in aumento rispetto alle 230.000 del 2024 e alle 194.000 del 2023. Un trend in costante crescita che evidenzia un’adozione sempre più diffusa dei codici sconto come parte del processo d’acquisto.

La novità di quest’anno riguarda però le 5 categorie più cercate: 

  • Salute e Benessere conquista la leadership con il 26,3% delle ricerche (era seconda nel 2024), segno di un’attenzione crescente verso la cura personale e uno stile di vita equilibrato;
  • Elettronica e Informatica segue con il 25,3%, confermandosi una delle aree più dinamiche dell’e-commerce pur perdendo il primato dello scorso anno;
  • Casa e Giardino guadagna terreno con il 13,1%, seguita da Beauty (5,7%) e Moda (5,4%), che mostrano una lieve contrazione rispetto allo scorso anno.

Il risparmio, dunque, si sposta sempre più verso categorie legate al benessere e alla quotidianità domestica, registrando un segnale di maturità del mercato: gli utenti non cercano solo offerte, ma soluzioni per migliorare la qualità della vita. 

Sconti diretti al top, omaggi sempre meno rilevanti. L’analisi di Trovaprezzi.it mostra anche che nel 2025 gli italiani prediligono le promozioni più semplici e trasparenti: in media ogni mese l’82,3% delle ricerche riguarda sconti percentuali sul prezzo finale, seguite dalle offerte con spedizione gratuita e, a grande distanza, dalle promozioni con omaggi.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
OpenAI lancia un nuovo browser web: ChatGPT Atlas
Digital Life
ChatGPT a gennaio non sarà più disponibile su...
Digital Life
Facile.it acquisisce Pratiche Auto Online
Digital Life
Barracuda: nuovo kit di phishing utilizzato...
Digital Life
AMD svela “Helios”, il primo sistema AI su...
Digital Life
Droni: l’italia in prima linea nella robotica...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.