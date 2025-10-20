▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Facile.it acquisisce Pratiche Auto Online

Con la nuova acquisizione, la Tech Company potenzia la propria offerta rivolta agli automobilisti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/10/2025

Digital Life

Facile.it ha annunciato l'acquisizione della società Pao, proprietaria del portale Pratiche Auto Online (https://praticheauto.online). Facile.it mette così a segno una nuova acquisizione per potenziare i servizi offerti agli automobilisti.

Fondata nel 2022 da Edoardo Guglielmini e Sandro Borella all'interno di Offdigit – startup studio specializzato nello sviluppo di prodotti digitali - Pratiche Auto Online è una startup con sede a Treviso che offre una piattaforma digitale di intermediazione per semplificare e snellire la gestione delle pratiche automobilistiche per privati. Nata con l'obiettivo di ridurre la burocrazia, i tempi di attesa e i costi associati ai servizi tradizionali, pur mantenendo un legame con il territorio attraverso una rete di agenzie partner, Pratiche Auto Online offre un'esperienza utente prevalentemente online.

Grazie all'acquisizione - per la quale non è stata resa nota la cifra - Facile.it potrà allargare l'offerta rivolta ai consumatori, potenziando al contempo i servizi a disposizione nei propri canali fisici, a cominciare dagli oltre 70 Facile.it Store presenti sul territorio italianoPratiche Auto Online, invece, potrà contare sulla forza, gli investimenti e le competenze tecnologiche del Gruppo Facile.it per espandere la propria rete di partner e sviluppare nuovi servizi digitali rivolti sia alle agenzie, sia ai consumatori finali. 



