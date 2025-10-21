Dimensioni senza limiti: LG QNED86 da 100” arriva in Italia

Il maestoso LG QNED evo AI QNED86 da 100” arriva sul mercato italiano per portare un’esperienza da cinema nel salotto di casa: con la sua straordinaria diagonale, un’eccellente qualità di visione e la ricchezza di contenuti di webOS, questo TV è il partner perfetto per l’intrattenimento domestico.

L’introduzione di questo imponente televisore risponde a una domanda in costante crescita per schermi di grande diagonale: secondo le stime di Omdia, le spedizioni globali di TV con diagonali superiori agli 80 pollici registreranno un incremento del 44% nel periodo 2025‑2029.

Questo spettacolare televisore è parte della collezione di TV QNED evo AI introdotta questa primavera: grazie alla tecnologia proprietaria Dynamic QNED Color, che sostituisce i tradizionali Quantum Dot, LG QNED86 da 100” offre una resa cromatica più ampia e naturale, per offrire colori ricchi e realistici sia in ambienti luminosi sia in quelli bui, riproducendoli in modo fedele a quanto percepito dall’occhio umano. La capacità di riproduzione colore di questo TV è certificata Intertek per il raggiungimento del 100% del volume colore, come tutta la gamma LG QNED evo.

Il TV è inoltre provvisto della tecnologia Precision Dimming con MiniLED, che consente un controllo preciso della retroilluminazione su centinaia di zone, migliorando contrasto e luminosità per immagini più dettagliate e profonde.

Il cuore tecnologico che permette queste straordinarie performance di visione è il processore α8 AI Gen2, che, grazie all’Intelligenza Artificiale, riconosce automaticamente il tipo di contenuto riprodotto e ne ottimizza risoluzione, suono e immagini. Similmente, la funzione AI Picture Pro, analizza e migliora in tempo reale ogni scena mentre le tecnologie Dolby Vision e Dolby Atmos contribuiscono a una riproduzione ottimale dell’immagine e a un suono surround spaziale dettagliato. In ambito gaming, il QNED86 da 100’’ regalerà a tutti gli appassionati un’esperienza ancora più immersiva grazie all’imponente diagonale, arricchita da una fluidità fino a 144Hz con VRR e AMD FreeSync.

LG QNED86 da 100” è un eccellente alleato per l’intrattenimento anche grazie alla ricchezza dei contenuti offerta dalla piattaforma webOS 25, che permette di accedere direttamente sulle proprie piattaforme di streaming preferite tra le più popolari come Netflix, Prime Video, Rai Play e Disney+.

Inoltre, grazie alle numerose novità basate sull’Intelligenza Artificiale, l’esperienza utente è diventata ancora più semplice e intuitiva: è possibile, per esempio, parlare direttamente al nuovo telecomando puntatore e sfruttare la funzione AI Search per cercare contenuti, oppure ottenere una risposta veloce a domande di ogni genere grazie all’integrazione di Microsoft Copilot.