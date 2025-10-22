Droni marini: cresce il mercato italiano, nel 2030 raggiungerà i 217 milioni

Cresce in Italia il mercato dei droni marini e subacquei. Nel 2024 il valore di questo comparto ha raggiunto infatti i 93,6 milioni di euro, in aumento rispetto agli 76,2 milioni del 2023, e toccherà i 217,6 milioni nel 2030, superando la stima di 203,9 milioni dello scorso anno. E’ quanto segnala la nuova ricerca “Above and belowe water drones market”, realizzata dalla società di consulenza strategica PwC Strategy& Italy, che sarà presentata in anteprima oggi durante “Sea Drone Tech Summit - Digital Conference 2025”, seconda edizione della conferenza online sulle ultime novità nel settore della robotica marina, che si svolgerà in diretta streaming con la partecipazione dei massimi esperti in ambito civile e militare. Sempre in Italia, nel 2030 il mercato dei robot sottomarini (UUV, Unmanned Underwater Vehicles) arriverà ad un valore di 136,8 milioni, mentre i natanti di superficie senza equipaggio (USV, Unmanned Surface Vessel) toccheranno gli 80,8 milioni. In particolare, nel nostro Paese il comparto della robotica marina per la Difesa ha raggiunto nel 2024 un valore stimato di 38,6 milioni, destinato a crescere in maniera importante fino a raggiungere i 98,2 milioni nel 2030. In aumento anche le previsioni del mercato mondiale: nel 2030 toccherà infatti i 18,9 miliardi di euro, di cui 11,9 miliardi per il settore UUV e 7 miliardi per il settore USV.

Secondo il report di PwC Strategy& Italy, la crescita italiana è trainata da alcuni fattori strutturali: la crescente influenza del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea (PNS), grazie alle collaborazioni con organismi ed enti pubblici, regioni e realtà industriali; la pubblicazione da parte del PNS di più di 10 bandi per progetti di ricerca e sviluppo per tecnologie sottomarine strategiche; gli investimenti pubblici e le molteplici iniziative divise tra programmi, progetti e collaborazioni, che coinvolgono grandi player, pmi e spin-off universitari. In aggiunta, la ricerca evidenzia che, a fronte di una prevalenza delle applicazioni civili in valore assoluto, il settore della Difesa è atteso più che raddoppiare entro il 2030 a livello globale, sostenuto da programmi, hub di ricerca e iniziative per la resilienza di cavi e condotte sottomarine. Il filone sulla sicurezza delle infrastrutture critiche guadagna centralità nel quadro geopolitico attuale, mentre start-up e spin-off aumentano la competizione tecnologica su payload, navigazione autonoma e autonomia operativa. L’avanzamento di intelligenza artificiale, sensoristica, autonomia e nuovi materiali amplia le applicazioni nei settori come la sorveglianza costiera, ispezioni offshore, monitoraggi ambientali e sicurezza portuale, con impieghi dual-use civili e militari in continua espansione.

Il programma di “Sea Drone Tech Summit - Digital Conference 2025” vedrà domani la partecipazione dei principali stakeholder della robotica marina in Italia: interverranno esperti degli uffici del ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Marina Militare, CNR, ENEA, Interuniversity Center of Integrated Systems for the Marine Environment (ISME), Fincantieri, Sonsub (gruppo Saipem) e EdgeLab. Tra l’altro, sono previsti interventi sulle norme previste dal Ddl sulla Sicurezza delle Attività Subacquee, attualmente in discussione alla Camera, e anche sulle attività e le prossime iniziative del PNS. “Negli ultimi anni, l’attenzione per il settore underwater è molto cresciuta in Italia e in tutto il mondo, spinta soprattutto dagli eventi bellici tra Ucraina e Russia e dalla necessità di garantire la sicurezza delle infrastrutture subacquee”, spiega Luciano Castro, presidente di Sea Drone Tech Summit. “L’obiettivo della Digital Conference è dunque di riunire la community italiana della robotica marina in ambito civile e militare per fare il punto sullo sviluppo di questo comparto strategico, in cui il nostro Paese può giocare un ruolo di leadership a livello tecnologico e applicativo”.