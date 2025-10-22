OpenAI lancia un nuovo browser web: ChatGPT Atlas

OpenAI ha annunciato la disponibilità di ChatGPT Atlas, un nuovo browser web.

Atlas è stato progettato partendo da ChatGPT e consente all’utente di portare ChatGPT con sé ovunque sul web, ottenendo così supporto per ricerche, shopping e pianificazione, lavoro e produttività, in aggiunta all’apprendimento in generale.

È progettato per la navigazione quotidiana . Gli utenti possono aprire una nuova scheda per porre domande a ChatGPT, effettuare ricerche o ricevere supporto nella scrittura direttamente all’interno della pagina, eliminando così la necessità di copiare e incollare o cambiare scheda.

Comprende il contesto . ChatGPT utilizza le informazioni provenienti dalla cronologia di navigazione dell’utente, dalle pagine aperte e dai siti visitati per offrire risposte e suggerimenti più pertinenti.

Ricorda ciò che è importante . Atlas memorizza dettagli della navigazione dell’utente per riproporre pagine, automatizzare attività o costruire su lavori precedenti.

Risponde al linguaggio informale . L’utente, quando ha bisogno di qualcosa, può semplicemente scriverlo in chat: ad esempio “riapri la pagina dove ho visto quelle scarpe ieri” o “’pulisci’ le mie schede” , e Atlas lo farà.

Può agire come un agente . OpenAI presenta in anteprima l’agente ChatGPT integrato in Atlas, che lavora più velocemente e in modo nativo. Ora è possibile domandare a ChatGPT di compiere azioni direttamente nel proprio browser (è disponibile in preview solo per gli utenti Plus, Pro e Business).

L’utente controlla dove Atlas può accedere e cosa può ricordare. È possibile cancellare la cronologia di navigazione o navigare in incognito. Se si sceglie di attivare la cronologia del browser, è possibile visualizzarla o gestirla in qualsiasi momento. Per impostazione predefinita, OpenAI non utilizza i contenuti di navigazione per addestrare i propri modelli.

Il roll-out di ChatGPT Atlas inizierà oggi in tutto il mondo per gli utenti Free, Plus, Pro e Go su macOS e potrà essere scaricato da chatgpt.com/atlas . Le versioni per Windows, iOS e Android arriveranno in seguito.