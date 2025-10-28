▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Con webOS di LG il cinema arriva direttamente a casa

Il sistema operativo webOS di LG trasforma la Smart TV LG in un vero e proprio centro di intrattenimento cinematografico.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 29/10/2025

Digital Life

LG rivoluziona l’intrattenimento domestico con webOS, trasformando la Smart TV in un vero e proprio cinema personalizzato grazie a funzionalità avanzate, contenuti in streaming e tecnologie intelligenti pensate per gli amanti del grande schermo.

Con webOS, il cinema è a portata di telecomando. La piattaforma integra le principali app di streaming come: Netflix, con contenuti in 4K e HDR, Amazon Prime Video, per film e serie originali, Disney+, con l’universo Marvel, Star Wars e Pixar, Apple TV, per produzioni esclusive e film in alta definizione, Crunchyroll, dove trovare gli anime giapponesi più chiacchierati, YouTubeParamount+, e molte altre. Inoltre, LG ha lanciato anche il proprio servizio premium di video on demand, LG Movies & TV, su cui sono disponibili centinaia di film dalle ultime uscite al catalogo dei classici. Chi non avesse un abbonamento a uno dei servizi streaming, sui TV LG webOS c’è la possibilità di accedere a oltre 100 canali gratuiti tramite l’app LG Channels, su cui si possono trovare film e serie TV trasmessi da diversi provider.

I TV LG con webOS supportano HDR10, Dolby Vision e la modalità FILMMAKER offrendo una qualità d’immagine che rispecchia fedelmente l’intento del regista che ha realizzato la pellicola cinematografica. I colori sono più vividi, i contrasti più profondi, e ogni dettaglio prende vita sullo schermo. Il Dolby Atmos, inoltre, permette un maggior coinvolgimento nella scena grazie all’audio posizionale sviluppato da Dolby.

La modalità Cinema regola automaticamente le impostazioni di immagine e suono per un’esperienza immersiva, ideale per la visione di film. Ciascun utente può anche creare un profilo video e sonoro personalizzato in base ai propri gusti tramite le funzioni AI Picture Wizard e AI Sound Wizard. Basterà dare delle indicazioni sulla base delle proprie preferenze e l’Intelligenza Artificiale adatterà automaticamente parametri come contrasto, colori ed equalizzazione audio attingendo da milioni di possibilità.

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale AI Concierge, webOS suggerisce contenuti in base alle preferenze dell’utente, rendendo ogni serata davanti alla TV unica e personalizzata. Basta premere il tasto AI sul telecomando puntatore per vedere sullo schermo i contenuti consigliati sulle varie piattaforme streaming.

Il Telecomando puntatore “Magic Remote” consente di navigare tra le app con facilità, usando dei semplici gesti del polso per spostare il puntatore sullo schermo come fosse quello di un mouse. In alternativa, il Magic Remote permette di interagire con il TV anche tramite comandi vocali. La funzione Universal Search permette di cercare un film o una serie su più piattaforme contemporaneamente, semplificando la scoperta di nuovi titoli.

Grazie al recente rilascio del nuovo aggiornamento webOS 25[2], non solo i modelli dell’ultima collezione, ma anche i TV LG lanciati tra il 2022 e il 2024 potranno beneficiare di un’esperienza ancora più personalizzata. Con webOS Re:New Program, infatti, le nuove funzioni migliorano l’usabilità e arricchiscono i contenuti disponibili, rendendo il sistema operativo sempre più evoluto e vicino alle esigenze degli utenti.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Rete fantasma di YouTube: 3.000 video dannosi...
Digital Life
Sandisk e Crayola collaborano alla linea di...
Digital Life
Kaspersky: attenzione a “Maverick”, il trojan...
Digital Life
Bookbot anche in Italia: in fase di test, già...
Digital Life
Kaspersky scopre PassiveNeuron, campagna di...
Digital Life
NordVPN lancia due nuovi strumenti per una...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.