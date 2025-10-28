Con webOS di LG il cinema arriva direttamente a casa

LG rivoluziona l’intrattenimento domestico con webOS, trasformando la Smart TV in un vero e proprio cinema personalizzato grazie a funzionalità avanzate, contenuti in streaming e tecnologie intelligenti pensate per gli amanti del grande schermo.

Con webOS, il cinema è a portata di telecomando. La piattaforma integra le principali app di streaming come: Netflix, con contenuti in 4K e HDR, Amazon Prime Video, per film e serie originali, Disney+, con l’universo Marvel, Star Wars e Pixar, Apple TV, per produzioni esclusive e film in alta definizione, Crunchyroll, dove trovare gli anime giapponesi più chiacchierati, YouTube, Paramount+, e molte altre. Inoltre, LG ha lanciato anche il proprio servizio premium di video on demand, LG Movies & TV, su cui sono disponibili centinaia di film dalle ultime uscite al catalogo dei classici. Chi non avesse un abbonamento a uno dei servizi streaming, sui TV LG webOS c’è la possibilità di accedere a oltre 100 canali gratuiti tramite l’app LG Channels, su cui si possono trovare film e serie TV trasmessi da diversi provider.

I TV LG con webOS supportano HDR10, Dolby Vision e la modalità FILMMAKER offrendo una qualità d’immagine che rispecchia fedelmente l’intento del regista che ha realizzato la pellicola cinematografica. I colori sono più vividi, i contrasti più profondi, e ogni dettaglio prende vita sullo schermo. Il Dolby Atmos, inoltre, permette un maggior coinvolgimento nella scena grazie all’audio posizionale sviluppato da Dolby.

La modalità Cinema regola automaticamente le impostazioni di immagine e suono per un’esperienza immersiva, ideale per la visione di film. Ciascun utente può anche creare un profilo video e sonoro personalizzato in base ai propri gusti tramite le funzioni AI Picture Wizard e AI Sound Wizard. Basterà dare delle indicazioni sulla base delle proprie preferenze e l’Intelligenza Artificiale adatterà automaticamente parametri come contrasto, colori ed equalizzazione audio attingendo da milioni di possibilità.

Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale AI Concierge, webOS suggerisce contenuti in base alle preferenze dell’utente, rendendo ogni serata davanti alla TV unica e personalizzata. Basta premere il tasto AI sul telecomando puntatore per vedere sullo schermo i contenuti consigliati sulle varie piattaforme streaming.

Il Telecomando puntatore “Magic Remote” consente di navigare tra le app con facilità, usando dei semplici gesti del polso per spostare il puntatore sullo schermo come fosse quello di un mouse. In alternativa, il Magic Remote permette di interagire con il TV anche tramite comandi vocali. La funzione Universal Search permette di cercare un film o una serie su più piattaforme contemporaneamente, semplificando la scoperta di nuovi titoli.

Grazie al recente rilascio del nuovo aggiornamento webOS 25[2], non solo i modelli dell’ultima collezione, ma anche i TV LG lanciati tra il 2022 e il 2024 potranno beneficiare di un’esperienza ancora più personalizzata. Con webOS Re:New Program, infatti, le nuove funzioni migliorano l’usabilità e arricchiscono i contenuti disponibili, rendendo il sistema operativo sempre più evoluto e vicino alle esigenze degli utenti.