Con il nuovo ATLASCAN Pro, Hexagon rende lo scanning 3D accessibile a tutti

La divisioneManufacturing Intelligence di Hexagon presenta ATLASCAN Pro, un nuovo scanner 3D portatile che rende la tecnologia di scansione laser professionale accessibile anche agli utenti entry-level, in qualunque settore. Grazie a linee laser multiple e a un algoritmo di elaborazione unico nel suo genere, ATLASCAN Pro garantisce una rapida scansione e l'acquisizione di dati ad alta qualità, il tutto in un unico dispositivo accessibile, semplice da utilizzare e alla portata di tutti.

Versatile e altamente portatile, lo scanner pesa solo 1 kg, permettendo agli operatori di portarlo direttamente sui componenti, come ad esempio alloggiamenti di pompe, carrozzerie o elettrodomestici – sia in officina che in altri contesti. Grazie a un'autonomia fino a 2 ore supportata da batterie sostituibili a caldo e a un’affidabile connettività wireless Wi-Fi 7-ready, le sue funzionalità di scansione dinamica assicurano un'acquisizione fluida anche quando il componente è in movimento o in ambienti instabili e difficili, come ad esempio durante l'ispezione di eliche o all'interno di condotte.

Grazie a una velocità senza pari nella sua categoria, ATLASCAN Pro acquisisce aree estese fino a 720 x 640 mm in modalità standard, scansionando a una velocità massima di 4 milioni di punti al secondo. Gli operatori possono passare facilmente dalla modalità standard a quella ad alta precisione, utilizzando un pulsante ergonomico posizionato sul dispositivo, così da ottenere una risoluzione a maggiore densità su un'area di 160 x 140 mm.

I flussi di lavoro di reverse engineering risultano notevolmente semplificati: gli utenti possono facilmente eseguire la scansione di piccoli componenti, come parti danneggiate o connettori elettrici, direttamente su un piano di lavoro e da qualsiasi angolazione, acquisendo con precisione dettagli mancanti e dati ad alta densità, riducendo al minimo le approssimazioni e le operazioni di pulizia. Progettato per integrarsi in qualsiasi workflow software esistente, Hexagon offre un pacchetto starter in bundle con il software Geomagic Design X Go senza costi aggiuntivi. Ciò permette agli utenti di ricreare i componenti in assenza del progetto originale e di accelerare il processo da scansione a modello 3D o da scansione a stampa per la manifattura additiva. Gli utenti avanzati possono effettuare l'upgrade a Geomagic Design X per funzionalità CAD avanzate, oppure utilizzare le loro piattaforme software di reverse engineering preferite.

Per il controllo qualità e l’ispezione dimensionale, ATLASCAN Pro è certificato secondo lo standard VDI/VDE 2634-3 e include il software proprietario HH Scan di Hexagon, che permette a chiunque di avviare rapidamente attività di ispezione e analisi intuitive, come mappe 3D a colori, rilevamento di elementi geometrici e reportistica. Lo scanner è compatibile con qualsiasi software e offre, sin dal lancio, il plug-in diretto per Geomagic Control X e Geomagic Design X, mentre l’integrazione con software di terze parti sarà disponibile a breve.

“ATLASCAN Pro è uno scanner 3D portatile utilizzabile da chiunque con facilità. Offre una scansione rapida e di livello professionale a un prezzo estremamente accessibile, andando a completare la nostra gamma di scanner 3D portatili”, ha dichiarato Darren Goh, Product Director for Handheld 3D Scanners di Hexagon. “Sono entusiasta delle opportunità che questo dispositivo può offrire a chi desidera integrare nei propri flussi di lavoro attività di reverse engineering, manutenzione o creazione di modelli 3D ad alta produttività - che si tratti di produrre vasche da bagno, giocattoli per bambini o autobus”.

ATLASCAN Pro completa la gamma di soluzioni di metrologia composta da ATLASCAN Max, HYPERSCAN e MARVELSCAN. Quest’ultimo è lo scanner 3D portatile brevettato che non richiede target e integra la fotogrammetria, mentre HYPERSCAN, lanciato a maggio 2025, è ideale per la misurazione di oggetti di grandi dimensioni (oltre 4 metri) o in movimento, con una precisione compresa tra 0,05 e 0,14 mm e combina un sistema ottico di tracciamento con uno scanner per offrire un monitoraggio dinamico in tempo reale.