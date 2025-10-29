Snom amplia la gamma di cuffie con una novità Bluetooth e un modello classico ottimizzato

Snom Technology amplia il proprio portafoglio in linea con la strategia aziendale basata sulla continuità e sull’evoluzione della gamma di prodotti. L’azienda punta consapevolmente sull’evoluzione delle sue soluzioni di successo e arricchisce la propria offerta di cuffie con due nuovi modelli che uniscono tecnologia all’avanguardia, comfort e affidabilità nel tempo.

Nuovo Snom A350M: il Bluetooth entra nella gamma di cuffie Snom

Con il nuovoSnom A350M, Snom lancia la sua prima cuffia Bluetooth – il modello di debutto di una nuova serie, progettata per gli ambienti di lavoro moderni in cui sono richiesti flessibilità, comfort e una qualità vocale eccellente.

La cuffia monoaurale Bluetooth convince per la tecnologia avanzata, la qualità costruttiva superiore e un design tanto funzionale quanto elegante. Grazie alla tecnologia Bluetooth 4.0, l’A350M offre libertà di movimento senza fili con un raggio d’azione fino a 30 metri e un’autonomia di fino a 32 ore di conversazione – ideale per l’uso in uffici open space o in smart working.

Inoltre, l’A350M garantisce la massima flessibilità grazie alla possibilità di collegare due dispositivi Bluetooth contemporaneamente, ad esempio un telefono Snom e uno smartphone. Dotata del noto audio HD di Snom, la cuffia offre una qualità vocale cristallina, personalizzabile tramite l’app gratuitaSnom Connect, che consente di adattare l’audio alle proprie preferenze d’ascolto. L’app offre anche pratiche funzioni di configurazione del dispositivo e aggiornamento del firmware, assicurando sempre prestazioni ottimali e un’esperienza d’uso eccellente.

Una spia luminosa integrata segnala con immediatezza se l’utente in quel momento è disponibile, riducendo le interruzioni durante la conversazione. Grazie alla moderna porta USB-C, la cuffia si ricarica in modo rapido e semplice – per una piena operatività durante tutta la giornata lavorativa.

Un classico in nuova veste: Snom A170C

Con l´headsetSnom A170C, Snom presenta la nuova generazione della sua popolare cuffia DECTA170– rivisitata, ottimizzata e ulteriormente sviluppata per rispondere alle esigenze attuali degli utenti.

L’A170C si distingue per il notevole miglioramento dell’autonomia per una gestione del lavoro ancora più flessibile. Inoltre, il nuovo modello è dotato di porta USB-C, che permette una ricarica più rapida e confortevole.

Come il suo predecessore, che ha riscosso molto successo sul mercato, anche l’A170C offre massima libertà di movimento, qualità audio HD e piena compatibilità con l’intera gamma di telefoni Snom. Grazie al continuo perfezionamento di questo bestseller, Snom rimane fedele alla propria filosofia: ottimizzare costantemente le soluzioni consolidate per soddisfare al meglio le esigenze dei moderni ambienti di comunicazione.