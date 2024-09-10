LG: le divisioni Home Appliance e Vehicle Solution portano al secondo miglior terzo trimestre nella storia dell’azienda

LGha annunciato irisultati finanziari globali per ilterzo trimestre 2025registrando unfatturato consolidato pari a 21,87 trilioni di KRW e un utile operativo di 688,9 miliardi di KRW.

Le divisioni Home Appliance Solution (HS) e Vehicle Solution (VS) hanno registrato performance particolarmente positive, nonostante le sfide esterne rappresentate dai dazi statunitensi e dal rallentamento del mercato dei veicoli elettrici. I risultati riflettono la continua trasformazione del portafoglio di business di LG e l’impegno verso una crescita qualitativa, che comprende soluzioni B2B come i sistemi per veicoli e HVAC, l’espansione dei business non hardware - come i servizi in abbonamento e la piattaforma webOS - e nuovi modelli di business direct-to-consumer.

Nel trimestre, i ricavi B2B di LG sono cresciuti del 2% su base annua, raggiungendo 5,9 trilioni di KRW, mentre i ricavi dai servizi di abbonamento per elettrodomestici hanno toccato i 700 miliardi di KRW, con un incremento del 31% rispetto all’anno precedente.

LG Home Appliance Solution (HS) Company

La divisione HS ha registrato ricavi per 6,58 trilioni di KRW e un utile operativo di 365,9 miliardi di KRW. La crescita è stata sostenuta da una strategia “a doppio binario”, mirata sia ai segmenti premium sia a quelli di massa, e dall’espansione continua dei canali in abbonamento e online. L’ottimizzazione dei siti produttivi e il miglioramento dell’efficienza operativa hanno permesso di assorbire in buona parte l’impatto dei dazi statunitensi, garantendo una redditività superiore rispetto all’anno precedente.

Per il quarto trimestre, il mercato globale degli elettrodomestici resta complesso, con una ripresa della domanda ancora debole e una concorrenza in aumento. La divisione punta a proseguire l’espansione dei business in abbonamento e digitali, a rafforzare la crescita qualitativa e a migliorare la redditività attraverso una revisione dei costi e la riduzione delle spese fisse.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

La divisione MS ha registrato ricavi per 4,65 trilioni di KRW e una perdita operativa di 302,6 miliardi di KRW, principalmente a causa di maggiori investimenti di marketing legati all’intensificarsi della concorrenza e di costi straordinari associati a piani di prepensionamento volontario.

La società continua a concentrarsi sul miglioramento dell’efficienza operativa e della redditività del business TV, oltre che sull’ampliamento dell’ecosistema webOS attraverso l’evoluzione delle attività pubblicitarie e la diversificazione dei contenuti. È inoltre previsto un rafforzamento della presenza nei mercati del Global South, dove la domanda rimane più stabile.

LG Vehicle Solution (VS) Company

La divisione VS ha raggiunto ricavi per 2,65 trilioni di KRW e un utile operativo di 149,6 miliardi di KRW. Si tratta del miglior terzo trimestre di sempre per i ricavi e del livello di utile operativo più alto mai registrato dalla fondazione della divisione. Per la prima volta, il margine operativo ha superato il 5%.

Sebbene nel quarto trimestre possano emergere sfide a breve termine legate a modifiche delle politiche di sussidi per i veicoli elettrici negli Stati Uniti, la divisione mira a mantenere una redditività stabile attraverso l’ottimizzazione del mix di prodotti, il miglioramento della struttura dei costi e l’efficienza operativa.

LG Eco Solution (ES) Company

La divisione ES ha registrato ricavi per 2,17 trilioni di KRW e un utile operativo di 132,9 miliardi di KRW. I ricavi sono cresciuti leggermente su base annua grazie alla solidità delle vendite domestiche e alla crescita dei business in abbonamento e online, mentre l’utile operativo ha subito una lieve flessione per via di maggiori investimenti.

Per sostenere la crescita, la divisione punta a lanci di prodotto mirati per area geografica e a nuove opportunità nei sistemi HVAC commerciali e nei chiller per uso industriale. Recentemente, ha ottenuto diversi contratti per soluzioni di raffreddamento di data center AI in Nord America, America Latina, Medio Oriente e Asia, consolidando la propria posizione sul mercato. L'azienda intende utilizzare questi progetti come riferimenti strategici per espandere ulteriormente la propria presenza sul mercato. Nel frattempo, si sta preparando alla commercializzazione di soluzioni di raffreddamento di nuova generazione per i data center e sta ampliando le collaborazioni per l’evoluzione delle tecnologie di raffreddamento a immersione.