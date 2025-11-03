▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Arriva il Mese della Lettura Amazon: tante offerte per gli amanti dei libri

Fino al 30 novembre, i clienti Amazon.it possono approfittare di grandi offerte su un’ampia selezione di libri di ogni genere, con sconti fino al 50% su titoli Kindle e fino al 15% sui libri cartacei.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 05/11/2025

Digital Life

Amazon ha annunciato grandi offerte dedicate al mondo della lettura:fino al 30 novembre, con il Mese della Lettura Amazon,i clienti possono risparmiare sumigliaia di libri di ogni genere, con sconti fino al 50% su titoli Kindle selezionati e fino al 15% sui libri cartacei, e accedere a vantaggiose offerte sugli abbonamenti Kindle Unlimited e Audible. Inoltre, per tutto il mese di novembre, tutti i clienti Amazon.it possono usufruire della spedizione gratuita sui libri venduti e spediti da Amazon.

La categoria Libri rappresenta da sempre un pilastro fondamentale per Amazon. Prima ad essere lanciata su Amazon.it, continua ad avere un ruolo centrale nel diffondere il piacere della lettura a un pubblico sempre più ampio. Le offerte disponibili durante il Mese della Lettura Amazon sono pensate per rendere la cultura sempre più accessibile, stimolando la curiosità dei lettori e permettendo loro di scoprire nuove storie e nuovi autori a prezzi vantaggiosi. Che tu prediliga libri cartacei, digitali o audiolibri, questo è il momento ideale per arricchire la propria libreria o per scoprire nuove modalità di lettura.

Approfittare di queste occasioni di risparmio è semplicissimo: le offerte sono disponibili suamazon.it/ilmesedellalettura.



