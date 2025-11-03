HONOR: per il Black Friday una vasta gamma di prodotti in offerta fino al 40 % di sconto

Per tutto il mese di novembre HONOR stupisce con delle super offerte in occasione del Black Friday. A partire dal 1°novembre HONOR offre degli sconti su una selezione di smartphone e tablet per soddisfare ogni esigenza. Di seguito i modelli in promozione:

HONOR MAGIC V5

HONOR Magic V5è lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, con spessore di 8,8mm da chiuso e 4,1mm da aperto. Offre un doppio display OLED a 120Hz, un processore Snapdragon 8 Elite, fino a 16GB di RAM e 512GB di memoria interna. Monta una tripla fotocamera (50MP principale, 50MP ultra-grandangolare, 64MP teleobiettivo periscopico), una batteria da 5.820mAh con ricarica cablata 66W e wireless 50W, e garantisce protezione IP58 per resistenza a polvere e acqua.

HONOR Magic V5sarà disponibile al prezzo scontato di 1699,90 euro.

HONOR MAGIC 7 PRO

HONOR Magic7 Proè uno smartphone di fascia alta che unisce potenza e design raffinato. Con il potente Snapdragon 8 Elite, 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, garantisce prestazioni eccellenti. La fotocamera principale da 50 MP, l'ultra-grandangolare da 50 MP e il teleobiettivo da 200 MP offrono foto di qualità superiore, anche a lunga distanza. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP68/IP69. Inoltre, il sistema operativo MagicOS 9.0 porta funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale 3D.

HONOR Magic7 Pro sarà disponibile al prezzo scontato di 799,90.

HONOR 400 PRO

HONOR 400 Proè uno smartphone elegante e potente, dotato di display AMOLED da 6,7”a 120 Hz e processore Snapdragon 8 Gen 3 con 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna. Integra una fotocamera principale da 200 MP con OIS, supportata da intelligenza artificiale per scatti di alta qualità in ogni condizione di luce. La batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 100 W e wireless da 50 W, insieme alla resistenza IP68, offre un equilibrio ideale tra design raffinato, performance di punta e autonomia prolungata.

HONOR 400 Pro sarà disponibile al prezzo scontato di 549,90 euro.

HONOR 400 (8GB RAM + 256GB)

HONOR 400è uno smartphone di fascia media che offre prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Dotato del processore Snapdragon 7 Gen 3, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, garantisce un'esperienza fluida anche nelle attività più impegnative. La fotocamera principale da 200 MP, un ultra-grandangolare da 12 MP e una fotocamera frontale da 50 MP consentono di scattare foto di alta qualità in diverse condizioni. La batteria da 5.300 mAh supporta la ricarica rapida da 66 W, permettendo di tornare operativo in breve tempo. Il dispositivo è certificato IP65, offrendo resistenza a polvere e spruzzi d'acqua.

HONOR 400 sarà disponibile al prezzo scontato di 349,90 euro.

HONOR MAGICPAD 2

HONOR MagicPad 2è un tablet potente con un display OLED da 12,3 pollici e risoluzione 3K, perfetto per l'intrattenimento e la produttività. Con il processore Snapdragon 8s Gen 3 e 144 Hz di refresh rate, offre prestazioni fluide. La batteria da 10.050 mAh supporta ricarica rapida a 66 W, garantendo lunga autonomia. L'audio, con otto altoparlanti e certificazione IMAX Enhanced, offre un'esperienza sonora coinvolgente. È compatibile con la Magic Keyboard e la Magic Pencil, ideali per scrivere e disegnare. Con MagicOS 8.0, il MagicPad 2 è una scelta versatile per chi cerca un tablet potente e funzionale.

HONOR MagicPad 2 sarà disponibile al prezzo scontato di 449,90 euro.

HONOR Pad 10

HONOR Pad 10il tablet versatile con display da 12,1 pollici e risoluzione 2,5K, che offre immagini fluide grazie a 120 Hz di refresh rate. Alimentato dal processore Snapdragon 7 Gen 3 con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, è ideale per il multitasking. La batteria da 10.100 mAh supporta la ricarica rapida a 35 W. Il sistema audio è arricchito da sei altoparlanti con HONOR Spatial Audio. Con MagicOS 9.0, il tablet offre funzionalità intelligenti per aumentare la produttività.

HONOR Pad 10 sarà disponibile al prezzo scontato di 249,90 euro.

HONOR Magicbook Art 14

HONOR MagicBook Art 14Snapdragon è un ultrabook leggero ed elegante, perfetto per chi cerca prestazioni elevate e portabilità. Con un display OLED da 14,6 pollici e risoluzione 3,1K, offre immagini nitide e colori vivaci, ideale per lavoro e intrattenimento. Grazie al potente processore Snapdragon X Elite, 32 GB di RAM e 1 TB di SSD, è in grado di gestire facilmente applicazioni complesse. La batteria da 60 Wh garantisce un'autonomia fino a 10,6 ore, mentre la webcam magnetica da 1080p offre flessibilità e privacy.

HONOR Magicbook Art 14 sarà disponibile al prezzo scontato di 1099,90 euro.

HONOR 400 Smart

HONOR 400 Smart, lo smartphone entry-level che offre prestazioni notevoli a un prezzo competitivo. Equipaggiato con il processore Snapdragon 6s Gen 3, supporta la connettività 5G e dispone di un display LCD da 6,77 pollici con refresh rate a 120 Hz. La fotocamera principale da 50 MP e la batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida a 35 W garantiscono un'esperienza d'uso fluida e una lunga autonomia. Il design elegante e la certificazione IP54 lo rendono resistente a polvere e spruzzi d'acqua.

HONOR 400 Smart (8GB RAM + 256 GB) sarà disponibile al prezzo scontato di 199,90 euro; mentre la versione con 6GB di RAM e 128 GB di memoria interna sarà disponibile al prezzo di 159,90 euro.

Le offerte di HONOR non si limitano qui, infatti è previsto un pacchetto che includeHONOR 400 Smart, Pad X8a, le cuffie X7lite ed il caricatore da massimo 66W.Il tutto al prezzo scontato di259.90 euro.