Toshiba lancia l'HDD per la sorveglianza S300 AI

Il nuovo sistema di archiviazione ad alta capacità e prestazioni elevate è stato appositamente progettato per soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di sorveglianza basati sull’AI.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 06/11/2025

Prodotti

Toshiba ha presentato S300 AI, una nuova generazione di hard disk (HDD) per la sorveglianza pensati per soddisfare i requisiti delle moderne applicazioni video basate sull’intelligenza artificiale (AI). Appositamente progettato per l’acquisizione, l’analisi e l’archiviazione di video ad alta risoluzione, S300 AI offre capacità superiori, prestazioni migliorate e durata di livello enterprise per rispondere alle esigenze dei carichi di lavoro di sorveglianza basata sull’AI. 

Disponibile con capacità da 8TB a 24TB, S300 AI supporta la registrazione e la memorizzazione continua su larga scala per server e storage di analisi video tramite AI, sistemi centralizzati di archiviazione dei dati di sorveglianza, infrastrutture di archiviazione e recupero video e configurazioni RAID (Redundant Array of Independent Disks) multi-bay. Questa combinazione di scalabilità, velocità e affidabilità lo rende una soluzione efficace per l’archiviazione e l’elaborazione di grandi volumi di dati video e analitici generati dai sistemi di sorveglianza basati sull’AI. 

Prestazioni ottimizzate per i carichi di lavoro AI

L’HDD S300 AI è ottimizzato per gestire l’accesso random aggiuntivo introdotto dai carichi di lavoro AI, garantendo un rapido recupero dei dati video per analisi e insight AI precisi in tempo reale.

Elevata scalabilità per la sorveglianza moderna

S300 AI supporta fino a 64 flussi di videocamere ad alta risoluzione e fino a 32 flussi AI aggiuntivi, consentendo una facile scalabilità per soddisfare i requisiti di sorveglianza basati sull’AI in continua evoluzione. Le sue grandi capacità e il design ottimizzato lo rendono una scelta adatta per la registrazione continua in numerosi settori commerciali e infrastrutturali, tra cui trasporti, produzione, progetti di smart city, assistenza sanitaria e infermieristica, finanza e logistica.

Affidabilità di livello enterprise

Con un carico di lavoro annuo nominale di 550TB e un MTTF (Mean Time To Failure) fino a 2,5 milioni di ore, S300 AI è progettato per funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in ambienti mission-critical. Inoltre, Toshiba offre una garanzia di 5 anni sugli hard disk, a dimostrazione della loro durata e della loro idoneità alle applicazioni di sorveglianza più impegnative.

Le capacità da 8TB e 10TB dell’hard disk S300 AI saranno disponibili a partire da questo mese, mentre quelle da 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 22TB e 24TB seguiranno nel primo trimestre del 2026.



