Sole365: la spesa in giornata per i clienti Amazon arriva a Napoli, Salerno e nelle aree limitrofe

Amazon ha annunciato una nuova collaborazione con Sole365, grazie alla quale i clienti residenti in 55 codici postali di Napoli, Salerno e delle aree limitrofe potranno acquistare suamazon.it/Sole365un’ampia selezione di prodotti locali di alta qualità. Il servizio sarà progressivamente esteso ad altre zone della Campania nei mesi a venire.

L’assortimento diSole365comprendeoltre diecimila prodotti, offrendo la possibilità di effettuare unaspesa online completa: dai freschi alla cura della casa. Tra le categorie disponibili figuranoprodotti a marchio Selex,frutta e verdura,carne,pesce e frutti di mare freschi, oltre aprodotti senza glutine, senza lattosio e vegani. Non mancanoarticoli per la colazione, birre e alcolici, così come proposte dedicate almondo dell’infanzia, agli animali domesticie allacura della casa. Il forte legame con il territorio in cui opera Sole365 lo si ritrova anche nell’ampio assortimento di prodotti regionali di qualità.

Il nuovo servizio con Sole365 espande ulteriormente l'offerta per la spesa quotidiana su Amazon dei clienti italiani, che oggi possono acquistare prodotti freschi in modo rapido e conveniente nelle città di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino, Bologna e aree limitrofesu Amazon Fresh, e nelle città di Genova, Reggio Emilia, Modena e aree limitrofe. I clienti di tutta Italia possono inoltre trovare su Amazon.it un’ampia selezione di prodotti per la spesa e per tutti i giorni a prezzi competitivi.

I clienti Amazon residenti nei55 codici postali coperti dal servizio a Napoli, Salerno e aree limitrofepossono ricevere comodamente la propria spesa in giornata (per ordini effettuati entro le due ore precedenti alla fascia di consegna), sette giorni su sette. Grazie alla capillare rete di Sole365 formata da oltre 100 punti vendita in Campania, lo store Sole365 su Amazon.it prevede l'estensione del servizio di spesa online in tutte le province della Regione nei mesi a venire.

L’ordine minimo è di30€e i clienti possono scegliere l’orario desiderato in finestre di consegna di2 ore(senza costi aggiuntivi per ordini superiori a 120€ e con un costo di 5€ per ordini tra 30€ e 119.99€). È inoltre possibile pianificare le consegne fino a otto giorni in anticipo.

Il nuovo servizio di consegna della spesa con Sole365 è disponibile per tutti i clienti residenti nelle aree coperte, inclusi coloro non iscritti a Prime. In occasione del lancio, sarà possibile usufruire di una offerta dedicata:10€ di scontoa fronte di unaspesa minima di 100€per i nuovi clienti.