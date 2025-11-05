SBS lancia i nuovi tracker Dual System per Apple e Android

SBS, dopo il successo dei precedenti Smart Tracker compatibili con Apple Find My, compie un ulteriore passo avanti introducendo inuovi localizzatori Dual System,tra i primi accessori sul mercato in grado di connettersi sia ad Apple Find My che a Google Find Hub, per un’esperienza di tracciabilità davvero universale.

I nuovi tracker Dual System sono progettati per offrire un tracciamento semplice, immediato e intuitivo. Tra i primi accessori sul mercato a garantireuna compatibilità completa con entrambi gli ecosistemi Apple e Android, possono essereassociati, a scelta, a uno dei due sistemi, offrendo cosìla massima libertà d’utilizzo indipendentemente dal dispositivo posseduto.

TRACK MY DUAL

Track My Dualcombina design minimal e funzionalità. Piccolo e discreto, è dotato di batteria interna pronta all’uso e garantisce un raggio di connessionefino a 20 metri, permettendo di attivare l’allarme per individuare l’oggetto nelle immediate vicinanze. Disponibile in tre colorazioni e dotato di foro per l’aggancio, è ideale per chiavi, borse e oggetti di uso quotidiano.

TRACK MY TAG

Elegante e compatto, Track My Tag unisce praticità e prestazioni ottimali. Oltre alla batteria inclusa, è dotato di un sistema di allarme udibile fino a 50 metri di distanza e può essere attivato in qualsiasi momento. La certificazione IP65 garantisce protezione da polvere e getti d’acqua, rendendolo perfetto anche per un uso outdoor.Completo di catenella per un fissaggio semplice a oggetti e chiavi, dispone di un foro superiore che ne facilita l’aggancio in qualsiasi situazione.

TRACK MY CARD

Sottile come una carta di credito,Track My Cardè pensato per proteggere e monitorare gli oggetti personali più importanti. L’allarme udibilefino a 50 metrie lacertificazione IP65contro polvere e schizzi d’acqua lo rendono ideale per portafogli e valigie. Ulteriore elemento distintivo è la ricarica wireless, che lo rende l’accessorio perfetto per viaggiatori e professionisti sempre in movimento.