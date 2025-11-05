▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

SBS lancia i nuovi tracker Dual System per Apple e Android

Design innovativo e funzionalità avanzate per una gestione smart degli oggetti quotidiani.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 07/11/2025

Prodotti

SBS, dopo il successo dei precedenti Smart Tracker compatibili con Apple Find My, compie un ulteriore passo avanti introducendo inuovi localizzatori Dual System,tra i primi accessori sul mercato in grado di connettersi sia ad Apple Find My che a Google Find Hub, per un’esperienza di tracciabilità davvero universale.

I nuovi tracker Dual System sono progettati per offrire un tracciamento semplice, immediato e intuitivo. Tra i primi accessori sul mercato a garantireuna compatibilità completa con entrambi gli ecosistemi Apple e Android, possono essereassociati, a scelta, a uno dei due sistemi, offrendo cosìla massima libertà d’utilizzo indipendentemente dal dispositivo posseduto.

TRACK MY DUAL

Track My Dualcombina design minimal e funzionalità. Piccolo e discreto, è dotato di batteria interna pronta all’uso e garantisce un raggio di connessionefino a 20 metri, permettendo di attivare l’allarme per individuare l’oggetto nelle immediate vicinanze. Disponibile in tre colorazioni e dotato di foro per l’aggancio, è ideale per chiavi, borse e oggetti di uso quotidiano.

TRACK MY TAG
Elegante e compatto, Track My Tag unisce praticità e prestazioni ottimali. Oltre alla batteria inclusa, è dotato di un sistema di allarme udibile fino a 50 metri di distanza e può essere attivato in qualsiasi momento. La certificazione IP65 garantisce protezione da polvere e getti d’acqua, rendendolo perfetto anche per un uso outdoor.Completo di catenella per un fissaggio semplice a oggetti e chiavi, dispone di un foro superiore che ne facilita l’aggancio in qualsiasi situazione.

TRACK MY CARD

Sottile come una carta di credito,Track My Cardè pensato per proteggere e monitorare gli oggetti personali più importanti. L’allarme udibilefino a 50 metrie lacertificazione IP65contro polvere e schizzi d’acqua lo rendono ideale per portafogli e valigie. Ulteriore elemento distintivo è la ricarica wireless, che lo rende l’accessorio perfetto per viaggiatori e professionisti sempre in movimento.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
iPhone 16 e iPhone 16 Plus: con Controllo...
Prodotti
Apple: in arrivo iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro...
Prodotti
Toshiba lancia l'HDD per la sorveglianza S300 AI
Prodotti
HONOR: per il Black Friday una vasta gamma di...
Prodotti
Avviata istruttoria nei confronti di DJI e...
Prodotti
LG amplia la gamma di lavagne interattive LG...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.