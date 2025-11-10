▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Canon presenta CR-N400 e CR-N350: due nuove telecamere PTZ

Entrambi i modelli CR-N400 e CR-N350 nascono dall’esperienza Canon nel campo dell'imaging e offrono prestazioni e adattabilità eccezionali per qualsiasi ambiente di produzione.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 17/11/2025

Prodotti

Canon amplia la sua gamma di telecamere PTZ con due nuovi modelli progettati per migliorare la produzione a distanza negli ambienti broadcast, corporate e didattici. I modelli CR-N400 e CR-N350 stabiliscono nuovi standard in termini di qualità dell'immagine, connettività e controllo, offrendo ai professionisti una versatilità senza precedenti e risultati eccezionali, grazie a un sistema compatto che può essere gestito a distanza.

CR-N400: potenza 4K. Precisione professionale.

Progettata per i professionisti del settore broadcast, CR-N400 offre una qualità dell'immagine e un'affidabilità operativa eccezionali. La telecamera è basata sul nuovo processore DIGIC DV7 di Canon e offre una risoluzione 4K UHD a 60 fps1, imaging HDR e uno zoom avanzato 40x in Full HD (20x ottico in 4K). Grazie alle interfacce di livello professionale che includono gli ingressi 12G-SDI, Time Code, Genlock e Dual XLR, CR-N400 si integra perfettamente in ambienti multicamera, studi live e configurazioni OB, garantendo una qualità senza compromessi, anche nelle situazioni più complesse.

CR-N350: zoom più potente. Streaming più efficiente.

Basata sul successo del modello CR-N300, CR-N350 ne rappresenta il naturale upgrade ed è pensata per gli utenti che desiderano immagini ancor più nitide e streaming più efficienti. Dotata dello stesso formato sensore ma potenziata dal processore DIGIC DV7, la nuova telecamera offre una risoluzione 4K UHD a 60 fps1, l'imaging HDR, uno zoom avanzato 40x in Full HD e una maggiore precisione di auto-tracking, rappresentando la soluzione ideale per la registrazione di lezioni universitarie, conferenze aziendali ed eventi ibridi. Le sue funzionalità ampliate assicurano un controllo e uno streaming via IP di livello superiore, oltre a un'integrazione flessibile nei moderni ecosistemi di produzione. Inoltre, la possibilità di effettuare lo streaming simultaneo in formato orizzontale e verticale rende la telecamera perfetta per eventi ibridi, piattaforme social e live commerce, consentendo di realizzare contenuti versatili da un unico feed live.

Caratteristiche principali:

  • Straordinaria risoluzione 4K UHD a 60 fps1:cattura ogni momento con una nitidezza cinematografica e movimenti fluidi.
  • HDR e controlli flessibili dell'immagine:mantieni intatti i dettagli e la fedeltà dei colori in qualsiasi condizione di illuminazione.
  • Zoom ottico 20x/Zoom avanzato 40x:avvicinati all'azione senza sacrificare la nitidezza: perfetto per grandi spazi ed eventi dal vivo.
  • Auto Tracking avanzato:tracciamento fluido e intelligente con pan e tilt che mantiene i soggetti all'interno dell'inquadratura, seguendo i loro movimenti.
  • Streaming simultaneo orizzontale e verticale:contenuti professionali per broadcast, live commerce e piattaforme social.
  • Opzioni IP e connettività affidabili:integrazione perfetta con NDI|HX2, SRT, FreeD, RTP/RTSP, RTMP/RTMPS, Protocollo Canon XC e Comunicazione Standard per un funzionamento flessibile.


