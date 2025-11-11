Arriva l'iPhone Pocket, il nuovo modo per indossare e portare con sé iPhone

ISSEY MIYAKE e Apple hanno presentato iPhone Pocket. Ispirata al concetto di “a piece of cloth”, l’originale struttura in maglia 3D è concepita per contenere qualsiasi modello di iPhone e altri oggetti tascabili. A partire da venerdì 14 novembre, sarà disponibile in alcuni Apple Store selezionati e su apple.com in Cina, Corea del Sud, Francia, Giappone, Italia, Regno Unito, Singapore e Stati Uniti. iPhone Pocket ha una struttura aperta a coste che ricorda gli originali abiti plissé di ISSEY MIYAKE.

Nata dall’idea di creare una tasca aggiuntiva, il suo design essenziale racchiude completamente iPhone e si espande per ospitare altri oggetti di uso quotidiano. Quando si tende, il tessuto aperto rivela con discrezione il suo contenuto e consente di dare un'occhiata al display del proprio iPhone. iPhone Pocket può essere indossata in vari modi - tenuta in mano, legata alla borsa o indossata direttamente a tracolla. Caratterizzata da una vivace palette di colori, il modello con tracolla corta è disponibile in otto varianti, mentre quello con tracolla lunga in tre.





Realizzata in Giappone, iPhone Pocket ha un'originale struttura in maglia tridimensionale, che è il risultato del lavoro di ricerca e sviluppo condotto da ISSEY MIYAKE. Il design si ispira al concetto di “a piece of cloth”, e reinterpreta la funzionalità quotidiana degli iconici capi plissettati del brand. iPhone Pocket è stata sviluppata e progettata in stretta collaborazione con l’Apple Design Studio, che ha dato contributi in ambito design e produzione lungo tutto il processo.

iPhone Pocket è un prodotto in edizione limitata. Il modello con tracolla corta è disponibile nei colori lemon, mandarin, purple, pink, peacock, sapphire, cinnamon e black; il modello con tracolla lunga è disponibile nei colori sapphire, cinnamon e black. iPhone Pocket con tracolla corta costa € 159,95, mentre il modello con tracolla lunga costa € 249,95.