Satispay arriva nei negozi Mediaworld, anche con “Paga in 3”

La semplicità di pagamento della fintech fa il suo ingresso in tutti i negozi MediaWorld capillarmente distribuiti sul territorio italiano.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 13/11/2025

Satispay ha annunciato l’ingresso come metodo di pagamento in tutti i punti vendita fisici di MediaWorld.

L'integrazione sottolinea l'impegno di MediaWorld nell'offrire ai propri clienti soluzioni di pagamento innovative, pratiche e facilmente accessibili. Per gli utenti Satispay, fare shopping di elettronica diventa ancora più comodo e immediato: basterà aprire l'app e inquadrare il QR Code alla cassa per completare la transazione in pochi secondi.

In uno scenario in cui semplicità e immediatezza - sin dalla sua nascita cifre distintive di Satispay - sono sempre più elementi chiave per qualsiasi esperienza d’acquisto on e off line, Satispay offre oggi anche ai grandi brand specializzati la forza di una community di 6 milioni di utenti impegnata a dare maggior valore a ogni centesimo speso anche grazie al nuovo programma Punti Satispay.



