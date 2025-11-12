▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Samsung Internet arriva su PC con un nuovo programma beta

Samsung introduce per la prima volta il suo browser mobile anche su PC, offrendo un’esperienza d’uso più fluida e integrata all’interno dell’ecosistema Galaxy.

Pubblicato il: 13/11/2025

Samsung ha annunciato il rilascio in versione beta di Samsung Internet per PC, estendendo il suo celebre browser mobile anche ai computer desktop. Samsung Internet per PC offre un’esperienza di navigazione fluida e connessa tra i dispositivi e rappresenta il primo passo verso la trasformazione di Samsung Internet in una vera e propria porta d’accesso all’intelligenza artificiale.

Samsung Internet per PC è stato progettato per colmare le distanze tra dispositivi mobile e desktop, consentendo agli utenti di sincronizzare segnalibri, cronologia e credenziali salvate tramite Samsung Pass, per accedere ai siti web o compilare automaticamente i profili in modo sicuro su tutti i dispositivi.Inoltre, gli utenti riceveranno un promemoria per riprendere la navigazione nel punto in cui l’avevano lasciata, passando senza interruzioni da mobile a PC.

Galaxy AI, inoltre permette di rendere la navigazione più smart ed efficiente; accedendo con il proprio account Samsung, sarà possibile usufruire di funzioni basate su Galaxy AI comeAssistente web, che consentirà di riassumere o tradurre istantaneamente le pagine web e offrirà un supporto nel trovare le informazioni desiderate più rapidamente.

Samsung Internet per PC si basa sull’affidabile piattaforma di privacy e sicurezza di Galaxy, offrendo un’esperienza di navigazione connessa e intelligente.

La funzioneAnti-monitoraggio intelligenteblocca i tentativi dei tracker di terze parti di raccogliere informazioni personali, mentre la Privacy Dashboard consente di visualizzare e gestire in tempo reale le impostazioni di protezione.

Samsung Internet per PCrappresenta un passo avanti nella visione diintelligenza artificialedi Samsung, in cui l’IA si integra naturalmente nella vita quotidiana: dall’anticipare le esigenze dell’utente al fornire assistenza personalizzata, Samsung sta gettando le basi per un browser che evolve insieme ai suoi utenti e ai loro dispositivi.

La versione beta diSamsung Internet per PCè già disponibile per gli utenti diWindows 11eWindows 10(versione 1809 e successive) negliStati Unitie inCorea, con un’estensione progressiva ad altri Paesi.



