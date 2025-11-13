▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Natale 2025, AliExpress: il 32% degli Italiani spenderà di più rispetto allo scorso anno

I dati di AliExpress mostrano che il 32% degli italiani prevede di spendere più rispetto al 2024, la metà della Gen Z aumenterà il proprio budget e oltre un terzo inizia a mettere da parte i risparmi già da settembre.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 14/11/2025

Digital Life

Gli italiani si avvicinano alla stagione natalizia 2025 con un rinnovato ottimismo e una maggiore attenzione al valore, secondo il nuovoConsumer Insights Report di AliExpress, la piattaforma globale di e-commerce parte di Alibaba International Digital Commerce Group.  

L’indagine rivela che quasi un italiano su tre (32%1) prevede di spendere di più rispetto al 2024, mentre la metà degli acquirenti della Gen Z (50%1) intende aumentare il proprio budget per le festività. I dati evidenziano una crescente fiducia dei consumatori e il desiderio di fare regali più significativi, mentre le famiglie si preparano al periodo commerciale più atteso dell’anno.

I risultati di quest’anno mostrano che gli italiani adottano un approccio sempre più consapevole alle spese natalizie.Settembre e ottobre emergono come i mesi più comuni per iniziare a risparmiare in vista del Natale,indicati da quasi il 36% degli intervistati, mentre la Gen Z si dimostra particolarmente attiva a novembre (23%). Un ulteriore 17% dei consumatori inizia a mettere da parte denaro proprio a novembre, mentreun quarto (25%) ammette di non pianificare né risparmiare in anticipo.

La pianificazione finanziaria diventa un tema chiave per le festività 2025:

  • Il43% degli italiani stabilisce unbudget precisoper i regali
  • Il37%cerca attivamente offerte e sconti online, in particolare in Campania, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Toscana
  • Il16% fa affidamento sullecarte di credito - un’abitudine particolarmente diffusa tra laGen Z (27%)
  • Il 15% acquista regali durante l’anno per distribuire le spese

Questi risultati evidenziano un approccio alla spesa più consapevole e orientato al valore, in cui i consumatori cercano di bilanciare il piacere di fare regali con una maggiore attenzione alla gestione finanziaria.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Digital Life
Amazon Black Friday Domus: a Roma uno spazio...
Digital Life
Sony Virtual Production Studio, nuovo centro...
Digital Life
Samsung Internet arriva su PC con un nuovo...
Digital Life
Neologismi: la Treccani registra “Infobulimia”
Digital Life
Salotto MIX: il cuore del digitale batte a Milano
Digital Life
Vita Health lancia il Medico in App, assistenza...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.