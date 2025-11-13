Natale 2025, AliExpress: il 32% degli Italiani spenderà di più rispetto allo scorso anno

I dati di AliExpress mostrano che il 32% degli italiani prevede di spendere più rispetto al 2024, la metà della Gen Z aumenterà il proprio budget e oltre un terzo inizia a mettere da parte i risparmi già da settembre.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 14/11/2025
Gli italiani si avvicinano alla stagione natalizia 2025 con un rinnovato ottimismo e una maggiore attenzione al valore, secondo il nuovoConsumer Insights Report di AliExpress, la piattaforma globale di e-commerce parte di Alibaba International Digital Commerce Group.
L’indagine rivela che quasi un italiano su tre (32%1) prevede di spendere di più rispetto al 2024, mentre la metà degli acquirenti della Gen Z (50%1) intende aumentare il proprio budget per le festività. I dati evidenziano una crescente fiducia dei consumatori e il desiderio di fare regali più significativi, mentre le famiglie si preparano al periodo commerciale più atteso dell’anno.
I risultati di quest’anno mostrano che gli italiani adottano un approccio sempre più consapevole alle spese natalizie.Settembre e ottobre emergono come i mesi più comuni per iniziare a risparmiare in vista del Natale,indicati da quasi il 36% degli intervistati, mentre la Gen Z si dimostra particolarmente attiva a novembre (23%). Un ulteriore 17% dei consumatori inizia a mettere da parte denaro proprio a novembre, mentreun quarto (25%) ammette di non pianificare né risparmiare in anticipo.
La pianificazione finanziaria diventa un tema chiave per le festività 2025:
Questi risultati evidenziano un approccio alla spesa più consapevole e orientato al valore, in cui i consumatori cercano di bilanciare il piacere di fare regali con una maggiore attenzione alla gestione finanziaria.