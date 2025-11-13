▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Apple Arcade: SpongeBob Patty Pursuit 2 sarà disponibile dal 4 dicembre

SpongeBob: Patty Pursuit 2, firmato Nickelodeon e sviluppato da Old Skull Games, è un nuovo gioco di avventura platform in uscita il 4 dicembre, in esclusiva su Apple Arcade.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 18/11/2025

Gaming

Il mese prossimo, la spugna più amata al mondo unirà le forze con Plankton in un nuovissimo sequel del gioco acclamato dalla critica SpongeBob: Assalto al Patty. L’improbabile coppia partirà per un’avventura piena di colpi di scena per salvare Bikini Bottom in SpongeBob: Patty Pursuit 2, in uscita il 4 dicembre, solo su Apple Arcade.

In questa missione dedicata al Krabby Patty, SpongeBob e Plankton devono mettere da parte le loro divergenze e collaborare. Il loro obiettivo: riportare al Krusty Krab la postazione da cuoco scomparsa, rintracciare le invenzioni perdute di Plankton e proteggere Bikini Bottom da un ingegnoso burattinaio la cui identità resta sconosciuta.

Chi gioca può anche raddoppiare il divertimento vestendo i panni sia di SpongeBob sia di Plankton, e unire le forze con parenti o amici nella modalità co-op locale. Dalle strade di Bikini Bottom ai sentieri polverosi di Dead Eye Gulch, fino alle spiagge sabbiose di Goo Lagoon, SpongeBob e Plankton esploreranno ambientazioni vivaci e fedeli alla celebre serie animata, risolvendo enigmi originali e affrontando bizzarri boss lungo il cammino.

Nelle prossime settimane, altri cinque titoli faranno il loro debutto su Apple Arcade. Il gioco d’azione e strategia multiplayer in tempo realeGlassbreakers: Champions of Mossper Apple Vision Pro esce il 13 novembre. Dal 4 dicembre saranno disponibili il rilassante e appagantePowerWash Simulator; il pluripremiato roguelite di successoCult of the Lamb Arcade Edition;Subway Surfers+, che porta sulla piattaforma il gioco mobile più scaricato al mondo, con un gameplay senza interruzioni; eNARUTO: Ultimate Ninja STORM+, un gioco di combattimento in 3D basato sulla popolarissima serie di manga e anime.



