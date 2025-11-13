Amazon Black Friday Domus: a Roma uno spazio immersivo che si ispira a una Domus romana

Per la prima volta nel cuore pulsante di Roma, tra le storiche vie del Tridente, Amazon apre le porte di Amazon Black Friday Domus, uno spazio esperienziale e immersivo pensato per celebrare la settimana del Black Friday. Dal 25 al 30 novembre, in Via del Babuino 81, la “Domus contemporanea” di Amazon offrirà ai visitatori un'opportunità unica per esplorare le migliori offerte del Black Friday, trovare ispirazione per i regali di Natale e scoprire i servizi di Amazon.it che hanno trasformato il modo di fare acquisti in Italia negli ultimi 15 anni.

Esplorare e lasciarsi stupire da Amazon Black Friday Domus

Levetrine esternedella Domus, ispirate all’architettura iconica del Colosseo, ospitano una selezione di prodotti in offerta su Amazon.it durante la settimana del Black Friday. Una volta entrati nella Domus, i visitatori potranno esplorare numerose aree tematiche:

· Idee regalo per tutte le tasche:un’area dedicata alle idee regalo suddivise per fascia di prezzo – meno di 20€, meno di 60€, meno di 100€ e più di 100€ – per soddisfare ogni desiderio.

· Esperienza d’acquisto Amazon e spedizioni veloci: uno spazio dedicato ai servizi innovativi che Amazon mette a disposizione dei clienti per migliorare l’esperienza d’acquisto, comeRufus, l’assistente virtuale per lo shopping basato sull'IA generativa, eAmazon Lens, che consente di trovare prodotti semplicemente scattando o caricando una foto sulla shopping app di Amazon. I visitatori potranno anche scoprireVirtual Try On, la funzione che permette di provare virtualmente prodotti prima dell'acquisto, esplorarePartyRock, lo strumento di Amazon Web Services per creare e condividere applicazioni basate sull'IA, e partecipare a un gioco interattivo per scoprire i vantaggi delle spedizioni veloci di Prime.

· Area beauty con L’Oréal: L'Oréal Italia ha creato un innovativo "hub esperienziale della bellezza" ispirato alla maestosità di Roma e guidato dalla filosofia "CREARE LA BELLEZZA CHE MUOVE IL MONDO". Il percorso sensoriale si articola in tre tappe personalizzate. Si inizia con un'area dedicata alla cura della pelle, con il rivoluzionario BIOSCAN di Biotherm per analisi personalizzate e prodotti su misura. La seconda tappa è una stazione di make-up, dove make-up artist professionisti offrono consulenze e "express make-up" utilizzando i prodotti di NYX Professional Makeup, Maybelline New York e le novità skincare di L’Oréal Paris e Garnier. Infine, si passa all'area capelli, dove esperti hairstylist utilizzano la tecnologia SteamPod e prodotti di L'Oréal Professionnel, Kérastase, Redken e Matrix per trattamenti e consigli personalizzati. L'Oréal Italia promette così un viaggio unico di scoperta e valorizzazione personale, unendo innovazione e bellezza.

· Buon anniversario Amazon.it: uno spazio dedicato ai 15 anni di Amazon in Italia, che ne ripercorre lo straordinario percorso dal 2010 ad oggi. L’allestimento, ispirato a una grande torta di compleanno, crea un’atmosfera festosa e coinvolgente per accogliere i visitatori. All’interno, sarà possibile esplorare l’evoluzione dei trend di consumo degli italiani attraverso una selezione di prodotti bestseller, uno per ogni anno, che hanno segnato la storia di Amazon.it. A completare l’esperienza, una parete che racconta le tappe più significative della crescita di Amazon in Italia, insieme a un gioco interattivo che darà la possibilità di vincere gadget esclusivi.

· Il salotto dei libri e delle storie: nel cuore della Domus, Amazon celebra il suo impegno quindicennale per la cultura e la lettura in Italia con uno spazio suggestivo che si trasforma in un vero e proprio salotto letterario. I visitatori potranno immergersi in un'atmosfera accogliente dove scoprire le ultime novità editoriali e i bestseller che hanno fatto la storia di Amazon.it, incluse le opere di autori indipendenti pubblicate attraverso Kindle Direct Publishing. Sarà un’occasione anche per scoprire le offerte delMese della lettura Amazon, che continua fino al 30 novembre con centinaia di migliaia di offerte imperdibili.

· La spesa su Amazon.it: quest’area, che richiama il cortile interno della Domus romana, permette ai visitatori di esplorare tutte le opzioni a loro disposizione per ordinare la spesa su amazon.it/supermercato e riceverla comodamente a casa. Per esempio, sarà possibile scoprire l’offerta di Amazon Fresh, attiva per i clienti Amazon di Milano, Monza e Brianza, Roma, Torino e Bologna: migliaia di articoli suddivisi in tutte le categorie, tra cui prodotti freschi e surgelati, carne, frutta e verdura, latticini, prodotti per la cura della casa e della persona. Qui i visitatori potranno godersi uno snack sano conPevianieSpreafico. L’esperienza continua con una selezione divini e champagne d’eccellenza: Albino Armani, protagonista della viticoltura dal 1607 nella Valle dell’Adige; Domaine Saint-Remy, riferimento dell’enologia alsaziana; Monthuys Père & Fils, celebre per i suoi champagne prodotti nella Vallée de la Marne; e Tenuta Tommasi, storica realtà vitivinicola veronese. Inoltre, fino al 31 dicembre, tutti i nuovi clienti che non hanno mai fatto la spesa su Amazon Fresh potranno beneficiare di una promozione che prevede un totale di 30€ di sconto sui primi tre ordini (10€ per ciascun ordine) con una spesa minima di 50€, utilizzando il codice WELCOME30. Infine, dal 15 novembre al 1° dicembre, i clienti potranno aderire all’iniziativa Colletta Alimentare e donare prodotti al Banco Alimentare tramite Amazon Fresh, aggiungendo al carrello i prodotti che riportano la dicitura [DONAZIONE A BANCO ALIMENTARE]. All’interno di questa area, sarà possibile scoprire anche l’offerta dello store Cortilia su amazon.it/cortilia, che propone oltre 4.000 prodotti – inclusi freschi riconosciuti per la loro alta qualità, prodotti da dispensa, vini pregiati, articoli per la casa, per la persona e per gli animali – disponibili per i clienti di Milano, Monza, Torino, Genova, Bologna, Modena, Reggio Emilia e comuni limitrofi. Infine, sarà presente una selezione diprodotti per tutti i giorniche i clienti Amazon in tutta Italia possono acquistare su amazon.it/everydayessentials.

· Made in Italy: l’affascinante viaggio nella Domus continua con uno spazio dove i protagonisti sono i marchi italiani e i prodotti di alcune delle migliaia di piccole e medie imprese italiane che dal 2015 Amazon ospita e valorizza all’interno della vetrinaamazon.it/madeinitaly. Oltre a scoprire una selezione di prodotti Made in Italy in esposizione, in quest’area i visitatori potranno assaggiare i prodotti tipici romani diIL GUSTONLINE,lo shop online con sede nel cuore dei Castelli Romani, patria della porchetta più famosa del mondo.

· Toys We Love 2025: uno spazio interamente dedicato a dieci imperdibili idee regalo destinate a conquistare grandi e piccini durante le festività natalizie, già disponibili suamazon.it/toyswelove2025. A rendere l'esperienza ancora più speciale, sarà presente L'Oracolo del Gioco, un'installazione interattiva ispirata all'antica tradizione romana, che accoglierà bambini e famiglie trasformando la Domus in un luogo dove la meraviglia prende vita, proprio come nelle antiche case romane.

· Amazon Haul: un angolo dove sarà possibile scoprire una selezione di prodotti disponibili su Amazon Haul, la nuova esperienza di shopping che permette ai clienti di scoprire migliaia di prodotti a prezzi ultra convenienti in diverse categorie come moda, casa e lifestyle. Tutti i prodotti costano meno di 20€, la maggior parte sotto i 10€, e alcuni partono da appena 1€.

· Area Colgate: all’interno della Domus, anche la bellezza del sorriso trova il suo spazio dedicato. Colgate lancia l'esperienza "Pump Purple Smile" svelando la scienza del Viola dietro il sorriso più brillante all’istante grazie alla sua linea Max White Purple. I visitatori potranno approfondire il mondo Colgate Max White con il supporto della Smile Expert ed immortalare il proprio sorriso con una Purple photo booth experience.

· Amazon Music: nel cuore dell'esperienza, Amazon Music accoglie i visitatori in un luogo dedicato al suono e alle emozioni. Qui il tempo rallenta: è il momento di fermarsi, respirare e lasciarsi guidare dalla musica. Tra luci soffuse e atmosfere rilassanti, si possono scoprire tutte le playlist tematiche curate daAmazon Music Unlimited, il servizio che apre le porte a oltre 100 milioni di brani e podcaston-demand e in streaming di alta qualità. L'area celebra il pluripremiato artista e cantautoreMarco Mengonicon uno spazio dedicato che raccoglie la discografia dell'artista, le sue playlist esclusive e una selezione di merchandising in edizione limitata. Il viaggio sonoro conduce poi verso una stanza immersiva, uno spazio sospeso dove la musica diventa protagonista assoluta. È qui che prende vita"Coming Home (Amazon Music Original)", la nuova ballata intensa ed emozionante interpretata e co-scritta da Mengoni, protagonista della campagna natalizia 2025 di Amazon Music. Disponibile in esclusiva su Amazon Music dal 7 novembre, il brano in inglese scritto con Matt Simons, Simone Borrelli e Daniele Fossatelli è un invito ad abbandonarsi alle emozioni e lasciarsi trasportare dal calore del ritorno a casa, nel periodo natalizio, il più magico dell'anno.

· Fashion e Beauty: un’area che si ispira alle antiche terme romane, trasformandosi in una boutique contemporanea con outfit di tendenza e una selezione di prodotti beauty disponibili su Amazon.it. Un dialogo tra storia e innovazione che celebra lo stile come espressione personale e senza tempo.

· Gaming con Nintendo: uno spazio interamente dedicato al gioco per gamer appassionati e non solo. Qui sarà presente Nintendo con un’area interattiva dove sarà possibile testare con mano i titoli principali e le novità per la nuova console Nintendo Switch 2. Saranno disponibili varie postazioni di gioco per divertirsi con Mario Kart World, Donkey Kong Bananza, Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TVe Leggende Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition. Lo spazio espositivo sarà inoltre arricchito da una selezione di prodotti protagonisti del Black Friday e del Natale Nintendo, tra cuiSuper Mario Galaxy + Galaxy 2, Kirby Air RiderseHyrule Warriors: L’era dell’esilio.

· Samsung #GalaxyAI Experience: gli ospiti potranno vivere un percorso immersivo tra le innovazioni firmate Galaxy, sperimentando in prima persona come la tecnologia dei dispositivi mobile Samsung possa semplificare e arricchire la vita quotidiana. All’interno della stanza, sarà possibile mettere alla prova l’incredibile qualità della fotocamera da 200MP di Galaxy Z Fold7 in grado di “trovare il dettaglio nascosto”, scoprire la propria palette di colori ideali grazie all’angolo beauty per l’armocromia con Galaxy Z Flip7 e mettere alla prova le capacità della Galaxy AI, l’intelligenza artificiale dei device Galaxy, in un originale corner dedicato al food market coreano.

· Dispositivi Amazon: un viaggio alla scoperta delle ultime novità dei dispositivi Amazon. Dai nuovi Echo Show 8, Echo Show 11, Echo Dot Max ed Echo Studio, agli e-reader Kindle, con i modelli Kindle Colorsoft e Kindle Paperwhite. Spazio anche all’intrattenimento con Fire TV Stick 4K Select, e alla sicurezza domestica con i dispositivi Ring, tra cui Ring Intercom Video, Outdoor Camera Pro, Indoor Cam Plus e Wired Doorbell Plus.

Incontri con autori al Caffè Letterario

In aggiunta alle aree tematiche, Amazon Black Friday Domus ospiterà una serie di appuntamenti con autori d’eccezione che si terranno nel suggestivoCaffè Letterario, offrendo l'opportunità di immergersi nelle storie e riflessioni di autori contemporanei. I posti sono limitati e disponibili fino a esaurimento. Ecco il calendario:

· Giovedì 27 novembrealle18:30:Giusi BattagliapresentaLa Sicilia dei sapori segreti, un viaggio tra le tradizioni culinarie e culturali di una delle regioni più affascinanti d'Italia.

· Venerdì 28 novembrealle18:30:Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, parlerà del suo libroLa regola del silenzio, una riflessione sul mondo contemporaneo e sul nostro rapporto con il consumo e il silenzio interiore.

· Sabato 29 novembrealle11:30:Roberto Vitale, scrittore e blogger, presentaLe foto che hanno segnato un’epoca. Storie di sport, un racconto visivo delle immagini che hanno definito il nostro immaginario collettivo.

· Sabato 29 novembrealle17:00:Carmen Laterza, autrice autopubblicata con Kindle Direct Publishing, conIl falò delle verità, un giallo avvincente che scava sotto la superficie delle apparenze, tra segreti taciuti e verità inaspettate.

· Domenica 30 novembrealle11:30:Agnese Scappinicon60 secondi di psicologia, un viaggio nel mondo della mente umana, con consigli pratici e spunti riflessivi per migliorare la propria vita quotidiana.

· Domenica 30 novembrealle17:00:Dario Fabbri, esperto di geopolitica, conIl destino dei popoli(Gribaudo), un’analisi profonda dei cambiamenti globali e delle forze che plasmano il futuro delle nazioni.

Orari di apertura e ingresso salta fila

Amazon Black Friday Domus sarà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, nei seguenti orari:

Martedì 25 novembre : dalle 15:00 alle 20:00

: dalle 15:00 alle 20:00 Mercoledì 26 novembre : dalle 11:00 alle 18:00

: dalle 11:00 alle 18:00 Giovedì 27 novembre : dalle 11:00 alle 20:00

: dalle 11:00 alle 20:00 Venerdì 28 novembre : dalle 11:00 alle 20:00

: dalle 11:00 alle 20:00 Sabato 29 novembre : dalle 11:00 alle 20:00

: dalle 11:00 alle 20:00 Domenica 30 novembre: dalle 11:00 alle 20:00

All’ingresso di Amazon Black Friday Domus sarà disponibile una corsia prioritaria per offrire ai visitatoriun’esperienza “salta fila”. Basterà mostrare la schermata di login dell’AppTelepasso la conferma d’ordine di Grab&Go, il nuovo dispositivo on-demand e zero costi fissi di abbonamento, acquistabile anche su Amazon.it ed esposto nella Domus. L’accesso rapido varrà per il cliente e un accompagnatore, e consentirà di raggiungere attraverso corsie prioritarie anche alcune aree tematiche all’interno della Domus.