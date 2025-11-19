iliad, nel terzo trimestre 2025 fatturato a 924 milioni di euro

iliad ha annunciato i risultati finanziari del terzo trimestre del 2025. I primi nove mesi dell'anno confermano in modo netto la leadership di iliad nel settore TLC, superando i 12 milioni e 800 mila utenti nei segmenti mobile e fisso.

In un mercato italiano che rimane caratterizzato da una concorrenza intensa e dinamiche competitive aggressive, iliad continua ad essere protagonista per crescita sia nel segmento mobile che fisso, con oltre 200 mila nuovi utenti solo nell’ultimo trimestre.

Nel mobile, per il 30esimo trimestre consecutivo iliad registra una crescita di utenti netti con 12 milioni e 400 mila utenti, un risultato ottenuto nonostante le c.d. “offerte riservate” promosse dai concorrenti di mercato verso gli utenti dei competitor.

Anche nel segmento fiber-to-the-home (FTTH), iliad continua a trainare la crescita con l’ingresso di 104 mila nuovi utenti dall’inizio del 2025, raggiungendo nel terzo trimestre la quota di 454 mila utenti FTTH.

La crescita di iliad si rispecchia nei dati dell’ultimo Osservatorio AGCOM di novembre 2025, che mostrano un rafforzamento delle quote di mercato dell’operatore in tutti i segmenti.

I principali indicatori finanziari di iliad riflettono una crescita solida e sostenuta confermando una struttura finanziaria in salute. Nei primi nove mesi del 2025, il fatturato si attesta a 924 milioni di euro, con un aumento trimestrale del 10% su base annua. Anche l'EBITDAaL è in forte crescita e arriva a 295 milioni di euro, +26,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. Inoltre, il free cash flow operativo delle attività mobile raggiunge i 139 milioni, in aumento del +56,5% su base annua.

“In un mercato saturo e altamente competitivo, iliad è l’unico operatore che continua a crescere su tutti i segmenti, a dimostrazione del fatto che è possibile competere con trasparenza e chiarezza in un contesto caratterizzato da una concorrenza aggressiva.”, commenta Benedetto Levi, Amministratore Delegato di iliad Italia. “I risultati confermano che oggi abbiamo la spinta commerciale per continuare a crescere. È un percorso ambizioso e sfidante considerando gli attacchi continui ai quali dobbiamo fare fronte, ma abbiamo solide fondamenta per guardare al futuro del settore con fiducia."