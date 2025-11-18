ASUS lancia il router WiFi 7 da viaggio RT-BE58 Go

ASUS ha annunciato il nuovo RT-BE58 Go, un compatto router da viaggio in grado di portare la connettività WiFi 7 in sicurezza ovunque ci si trovi. Vincitore del CES Innovation Award 2025 e del Red Dot Product Design Award 2025, questo mini router è perfetto per chi lavora spesso in mobilità e necessita di connessioni ad alta velocità e bassa latenza, nonché di accedere con la massima tranquillità anche a reti pubbliche.

RT-BE58 Go offre velocità fino a 3600 Mbps e supporta le tecnologie Multi-Link Operation (MLO) e 4K QAM, che garantiscono la massima fluidità con lo streaming, le videochiamate e le sessioni di gioco.

La tecnologia dual-band MLO combina e gestisce in modo intelligente più bande, per offrire connessioni più uniformi e senza interruzioni. Sia che si tratti di condividere la rete con più utenti, sia di trasferire file tra dispositivi o collaborare tra colleghi in una riunione virtuale, RT-BE58 Go assicura massime prestazioni ed elevata affidabilità in ogni luogo e situazione.

Le tre modalità di connettività dell’ASUS RT-BE58 Go gli consentono di adattarsi con facilità a diverse situazioni di viaggio, ambienti di lavoro oppure spazi abitativi di dimensioni ridotte. Oltre alla connettività wireless standard, la modalità tethering USB 5G/4G permette una connessione mobile plug-and-play, mentre la modalità WiFi pubblico (WISP) consente di creare un hotspot privato sicuro, proteggendo i dispositivi connessi anche quando si sfrutta la connettività di reti pubbliche aperte.

Grazie alle sue dimensioni contenute, l’RT-BE58 Go è perfetto anche per gli spazi abitativi più piccoli come, ad esempio, studentati o piccoli appartamenti condivisi.





ASUS RT-BE58 Go offre una sicurezza di rete a triplo livello, che comprende le funzionalità avanzate di livello professionale di AiProtection, il supporto VPN preinstallato e Guest Network Pro, che permette di creare facilmente reti separate per VPN, dispositivi per la smart home o reti dedicate ai bambini, garantendo sempre i massimi livelli di sicurezza e flessibilità.

Questo compatto router supporta anche portali ospiti personalizzabili, consentendo anche alle piccole aziende di offrire a ospiti e utenti temporanei un accesso a Internet sicuro e separato dalla rete aziendale.

In abbinamento a qualsiasi router ASUS compatibile AiMesh, il nuovo RT-BE58 Go può essere rapidamente integrato all’interno di una rete WiFi preesistente, estendendone la copertura e mantenendo un unico identificativo di rete.

ASUS RT-BE58 GO è immediatamente disponibile presso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSed i principali Partner commerciali ASUS con un prezzo al pubblico consigliato di 139,90 Euro IVA compresa.