Analisi di Bookbot su “Italiani e libri usati”: 6 utenti su 10 sono donne e 1 su 4 under 25

Roma e Milano, insieme, raccolgono il 64% di tutti i venditori e compratori. Tempo medio di vendita di un libro usato: 31 giorni.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 26/11/2025

Digital Life

Bookbot, azienda specializzata in libri usati, ha presentato i risultati di un’analisi effettuata su circa 24.000 titoli acquistati e su circa 30.000 messi in vendita dagli utenti italiani attraverso la propria piattaforma dall’avvio delle attività in Italia.

Dai dati emerge, innanzitutto, che ben il 62% degli utenti è di sesso femminile mentre uno su quattro appartiene alla fascia 18-24 anni (25%). Le tre successive fasce d’età (25-34, 35-44 e 45-54) si attestano intorno al 20% l’una, gli utenti tra 55 e 64 anni sono pari all’8% e, infine, gli over 65 totalizzano il 7%.

La ricerca evidenzia altresì che il 90% dei libri usati messi in vendita dagli utenti è in ottime o buone condizioni, con ben 150 titoli pubblicati nel 2025 ma anche con volumi ben più datati tra cui uno edito nel 1833I quattro poeti italiani - Con una scelta di poesie italiane dal 1200 sino a’ nostri tempi di Autori Vari.

Infine, il tempo medio per la vendita di un libro è pari a 31 giorni.

Relativamente al genere dei libri oggetto di compravendita, si piazza in testa la Narrativa con il 39%, quasi il doppio della percentuale di Gialli e Thriller (20%) che la seguono al secondo posto. La medaglia di bronzo va alla Saggistica (13%) mentre appena giù dal podio troviamo i Romanzi Storici (10%) e il Romance (9%). Chiudono la classifica, i titoli di Fantascienza e Fantasy (5%) e le Fiabe e i Libri per Bambini (4%).

I libri usati più acquistati, messi in vendita e ricercati su Bookbot.

Bookbot ha stilato la Top Five dei titoli per ognuno dei 3 parametri appena menzionati (non tenendo in considerazione eventuali testi scolastici perché i loro dati sono fortemente influenzati dal periodo di rilevazione, ad esempio durante il back-to-school):

●     Top 5 dei libri usati acquistati: 1° Uomini che odiano le donne di Stieg Larsson; 2° It Ends With Us di Colleen Hoover; 3° Il Cacciatore Di Aquiloni di Khaled Hosseini; 4° Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar; 5° Io sono Malala di Malala Yousafzai

●     Top 5 dei libri usati messi in vendita: 1° Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia; 2° Il tempo che vorrei di Fabio Volo; 3° Il codice da Vinci di Dan Brown; 4° Fai bei sogni di Massimo Gramellini; 5° Bianca come il latte, rossa come il sangue di Alessandro D’Avenia

●     Top 5 dei libri usati ricercati (dati rilevati grazie alla funzione Watchdog, il servizio Bookbot che avvisa quando il titolo desiderato torna disponibile sulla piattaforma): 1° Una vita come tante di Hanya Yanagihara; 2° Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto; 3° La terapia di Sebastian Fitzek; 4° La casa senza ricordi di Donato Carrisi; 5° La Bibbia

Analizzando la ripartizione regionale degli utenti, in testa si collocano nettamente i residenti in Lombardia (oltre il 18%, cioè quasi uno su cinque), seguiti da quelli del Lazio (quasi il 12%) e del Trentino Alto Adige (circa il 10%) che precedono gli utenti di Emilia-Romagna, Toscana e Veneto (tutte superiori all’8%) e Piemonte (più del 7%). Le altre regioni, guidate da Campania e Sicilia, registrano percentuali inferiori al 5%.

Comparando tali dati alla distribuzione della popolazione in Italia, balza all’attenzione la forte sovrarappresentazione del Trentino Alto Adige rispetto alla sua popolazione residente (10% vs. 1,8%) e la netta sottorappresentazione del Sud: ad esempio, il numero di utenti di Campania, Sicilia e Puglia sono poco più del 10% complessivo a fronte del loro 24% di incidenza sull’intera popolazione nazionale.

La distribuzione degli utenti per città (e relative province) evidenzia, invece, una loro marcata concentrazione nelle aree metropolitane di Roma (36%) e Milano (28%): insieme raccolgono il 64% di compratori e venditori, a fronte di una popolazione residente pari a circa il 7% del totale nazionale.

Seppure in misura minore, la quota di utenti risulta superiore al loro rispettivo peso demografico reale anche per le città di Bolzano e Trento (rispettivamente 3% e 2% vs. 0,20% l’una), Venezia (3% vs. 0,5% circa), Firenze (9% vs. 0,60%), Bologna (7% vs. 0,7% circa) e Napoli (4% vs. 1,5% circa).

Un modello di compravendita alla portata di tutti

Bookbot permette ai privati la rivendita di libri usati - di molti tipi, anche specializzati o di nicchia - in un modo realmente facile e comodo. Già popolare in nazioni quali Germania, Cechia, Slovacchia e Austria, la sua piattaforma è oggi molto apprezzata anche in Italia.

A chi vende, basta:

●     Scattare e inviare a Bookbot una foto con tutti i dorsi dei libri da vendere: Bookbot comunicherà se i titoli proposti sono stati accettati

●     Recapitare gratuitamente il libro a Bookbot, ad esempio mediante il ritiro a casa senza spese: le operazioni successive - valutazione, messa in vendita, ricerca di acquirenti, imballaggio, spedizione e fatturazione - sono a carico di Bookbot

●     Ricevere automaticamente, per ogni libro venduto, una commissione – il 60% del prezzo di vendita, meno 1,99 € di spese – accreditata sul proprio conto Bookbot

●     Scegliere se utilizzare l’importo per nuovi acquisti sulla piattaforma o trasferirlo su conto bancario

Parallelamente, gli acquirenti possono avere un’idea precisa e concreta dello stato dei libri in vendita sulla piattaforma: a distinguere Bookbot sul mercato, infatti, è anche la pubblicazione delle immagini reali dei singoli volumi per consentire all’utente una percezione chiara degli eventuali segni d’usura.



