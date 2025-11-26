Black Friday: gli italiani spenderanno 3 miliardi di euro

Se sono circa 13 milioni gli italiani che hanno dichiarato di voler approfittare di queste giornate per acquistare uno o più elettrodomestici.
Autore: Redazione BitCity
Pubblicato il: 28/11/2025
Secondo l’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research durante il Black Friday (oggi 28 novembre) e Cyber Monday (1 dicembre) le famiglie italiane spenderanno mediamente 233 euro per i soli elettrodomestici, il che equivale ad una previsione di spesa complessiva prossima a 3 miliardi di euro.
Se sono circa 13 milioni gli italiani che hanno dichiarato di voler approfittare di queste giornate per acquistare uno o più elettrodomestici, la platea totale è addirittura superiore se si considera che circa 20 milioni di consumatori hanno detto che decideranno in base agli sconti effettivamente disponibili.
Numeri di questo tipo fanno gola anche ai malintenzionati e proprio in periodi caldi per lo shopping si moltiplicano i tentativi di truffa; una recente indagine commissionata da Facile.it ha messo in luce come nell’arco dello scorso anno ben 2,8 milioni di italiani siano stati vittima di truffa o un tentativo di frode mentre erano alle prese con lo shopping online.
Il budget a disposizione
Come detto, in media gli italiani hanno ipotizzato di spendere circa 230 euro, ma guardando da vicino i dati emerge che il 51% del campione intervistato ha messo a budget fino a 1.000 euro e circa 80 mila italiani fino a 10.000 euro. Moda valida per tutti quindi? No, in realtà, sempre secondo l’indagine, ci sono addirittura 400 mila italiani che dichiarano di non sapere cosa siano Black Friday e Cyber Monday.
Perché compreremo nuovi elettrodomestici?
Oltre alla possibilità di risparmiare, quali sono le ragioni per cui milioni di italiani quest’anno approfitteranno delle giornate di sconti per comprare nuovi elettrodomestici? In più di un caso su due (65%) si disferanno di un oggetto “troppo vecchio” o eccessivamente energivoro (21%); quasi 1,9 milioni di italiani vogliono sfruttare gli sconti per ampliare l’attrezzatura domestica, mentre 2,6 milioni intendono sostituire l’elettrodomestico semplicemente perché…rotto!
«Cambiare un vecchio elettrodomestico con uno nuovo e più efficiente dal punto di vista energetico è un’ottima scelta per ridurre le bollette», spiegano gli esperti di Facile.it. «Una nostra recente analisi ha evidenziato che è possibile ridurre la spesa elettrica fino al 68%».
La top ten degli elettrodomestici più desiderati
Quali sono gli elettrodomestici che gli italiani vogliono comprare durante il Black Friday e il Cyber Monday? Al decimo posto si trova il forno, indicato dal 7,6% dei rispondenti, preceduto a pochissima distanza dalla lavatrice (7,7%) e dal frigorifero (7,8%). Al settimo posto fra gli elettrodomestici più desiderati in questo Black Friday c’è il forno a microonde, indicato dall’8,9% dei rispondenti, mentre un gradino più in alto si trova il robot da cucina, oggetto del desiderio per il 10,4% degli intervistati. Quinto e quarto posto sono occupati, rispettivamente, dall’aspirapolvere (13,3%) e dal robot-aspirapolvere (13,5%). Sul podio, al terzo posto, la macchinetta del caffè (15,7%), preceduta per pochissimo, al secondo posto, dal televisore (15,8%). Vince il titolo di oggetto più desiderato per questo Black Friday la friggitrice ad aria; indicata dal 16,8% dei rispondenti (circa 6 milioni di individui).
I consigli di Facile.it per difendersi dalle truffe online durante il Black Friday.