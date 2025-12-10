Agcm: avviata istruttoria nei confronti di Citizen e di Swatch

L’Autorità della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Citizen Watch Italy e della casa madre giapponese, Citizen Watch, e un altro nei confronti di The Swatch Group (Italia) e della casa madre svizzera, The Swatch Group, per accertare una presunta violazione dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), consistente nella fissazione dei prezzi pubblici esposti sui canalionlinedei propri distributori autorizzati (gioiellerie e orologerie).

Citizen, uno dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi - tra i quali, oltre a Citizen, Bulova, Vagary, Fréderique Constantine e Alpina – potrebbe richiedere, alla propria rete di distribuzione selettiva, l’imposizione dei prezzi di vendita. Al contempo, Citizen sembrerebbe effettuare un’attività di monitoraggio, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori che promuovono sconti e prezzi difformi da quelli indicati.

Anche Swatch, un altro dei principali operatori nella produzione e commercializzazione di diversi marchi di orologi - tra i quali, oltre a Swatch, Tissot, Mido e Hamilton - sembrerebbe imporre i prezzi di vendita e quindi attuare attività di monitoraggio nei confronti della propria rete di distribuzione selettiva, adottando misure commerciali ritorsive verso i distributori inadempienti.

Secondo l’Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita attuato dai due gruppi può integrare una restrizione fondamentale ai sensi dell’art. 4,lett. a), del Regolamento (UE) n. 720/2022 della Commissione europea, nonché una violazione dell’articolo 101 del TFUE.

Mercoledì 3 dicembre i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi di Citizen Watch Italy S.p.A. e di The Swatch Group (Italia) S.p.A.